Euronews: в странах Европы усиливается давление на непривитых

В разных странах Европы власти усиливают давление на непривитых граждан, несмотря на протесты. В Австрии вскоре планируется ввести обязательную вакцинацию, а пока полиция ежедневно проверяет «вакцинные пропуска» у тысяч граждан. Правительство Германии также призывает к обязательной вакцинации, но парламент пока не спешит её одобрить. А жителям Швеции рекомендуется сидеть дома и работать дистанционно, передаёт Euronews.

В Австрии усиливается давление на непривитых. В феврале власти планируют ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 14 лет, нарушителям грозит штраф до 7200 евро. Полиция проверяет «вакцинные пропуска» в общественных местах и магазинах. Во вторник по всей стране было совершено более 33 тысяч проверок.



МАРКУС ДИТРИХ, представитель полиции Вены: Вчера мы проконтролировали «ковид-сертификаты» у 5100 граждан, 2500 человек проверили на правильное ношение масок. Результат: выписано 12 штрафов, в 34 случаях мы сделали предупреждение. Как вы видите, люди соблюдают правила. Это упрощает нашу миссию, ведь мы здесь выступаем в качестве партнёров общества.



Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мировой всплеск заболеваний вызван именно распространением «омикрон»-штамма. Поэтому не стоить списывать со счетов новый вариант.



ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генсекретарь ВОЗ: Несмотря на то что «омикрон» вызывает менее серьёзную форму заболевания, чем «дельта», он опасен — и особенно угрожает непривитым.



Шведам рекомендовано работать дистанционно. Начиная со среды бары и рестораны страны закрываются в 11 вечера. Власти отчитались о том, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в королевстве.



ФРЕДРИК АНДЕРССОН, владелец ресторана: Государство призывает людей оставаться дома — сидите по домам, не выходите! Обычно у нас нет свободных столиков в обеденное время. Сейчас всё иначе, вновь наступают трудные времена.



Правительство Германии выступает за обязательную вакцинацию. Однако бундестаг начнёт рассматривать соответствующий законопроект только в конце января. Опросы показывают, что большинство немцев — за, однако меньшинство несогласных не намерено сдаваться и продолжит акции протеста.



Дата выхода в эфир 12 января 2022 года.

