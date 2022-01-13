Euronews: в странах Европы усиливается давление на непривитых

В разных странах Европы власти усиливают давление на непривитых граждан, несмотря на протесты. В Австрии вскоре планируется ввести обязательную вакцинацию, а пока полиция ежедневно проверяет «вакцинные пропуска» у тысяч граждан. Правительство Германии также призывает к обязательной вакцинации, но парламент пока не спешит её одобрить. А жителям Швеции рекомендуется сидеть дома и работать дистанционно, передаёт Euronews.
В Австрии усиливается давление на непривитых. В феврале власти планируют ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 14 лет, нарушителям грозит штраф до 7200 евро. Полиция проверяет «вакцинные пропуска» в общественных местах и магазинах. Во вторник по всей стране было совершено более 33 тысяч проверок.
МАРКУС ДИТРИХ, представитель полиции Вены: Вчера мы проконтролировали «ковид-сертификаты» у 5100 граждан, 2500 человек проверили на правильное ношение масок. Результат: выписано 12 штрафов, в 34 случаях мы сделали предупреждение. Как вы видите, люди соблюдают правила. Это упрощает нашу миссию, ведь мы здесь выступаем в качестве партнёров общества.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мировой всплеск заболеваний вызван именно распространением «омикрон»-штамма. Поэтому не стоить списывать со счетов новый вариант.
ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генсекретарь ВОЗ: Несмотря на то что «омикрон» вызывает менее серьёзную форму заболевания, чем «дельта», он опасен — и особенно угрожает непривитым.
Шведам рекомендовано работать дистанционно. Начиная со среды бары и рестораны страны закрываются в 11 вечера. Власти отчитались о том, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в королевстве.
ФРЕДРИК АНДЕРССОН, владелец ресторана: Государство призывает людей оставаться дома — сидите по домам, не выходите! Обычно у нас нет свободных столиков в обеденное время. Сейчас всё иначе, вновь наступают трудные времена.
Правительство Германии выступает за обязательную вакцинацию. Однако бундестаг начнёт рассматривать соответствующий законопроект только в конце января. Опросы показывают, что большинство немцев — за, однако меньшинство несогласных не намерено сдаваться и продолжит акции протеста.
Реакция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на переговоры по гарантиям безопасности эмоциональна и не очень вежлива, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ЕС сам себя отправил на «задворки» темы безопасности в Европе.
Кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.
Доходы России от продажи водорода на мировом рынке к 2030 году могут достичь $40 млрд, считает представитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия могут быстро стать членами альянса, если обратятся с таким запросом и примут политическое решение.