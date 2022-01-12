Insider: канадская провинция введёт налог для людей, отказывающихся от вакцинации не по медицинским причинам
Во вторник 11 января премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего объявил, что его правительство планирует обязать людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не имеющих медотвод, платить налог, сообщает Insider.
Политик отметил, что, хотя не вакцинированы лишь 10% жителей провинции, такие квебекцы составляют половину всех пациентов в отделениях интенсивной терапии. Как подчеркнул Лего, граждане, отказывающиеся делать прививки не по медицинским причинам, должны платить за дополнительную нагрузку, которой они подвергают систему здравоохранения.
— François Legault (@francoislegault) January 11, 2022
«Думаю, в данный момент дело касается справедливости по отношению к 90 процентам квебекцев, которые пошли на определённые жертвы. Мне кажется, ввести подобную меру — наш долг перед ними», — заявил премьер-министр провинции.
Как отмечает Insider, Лего не уточнил, как будет рассчитываться потенциальный налог, и ограничился лишь тем, что плата будет «значительной».
По данным, опубликованным на сайте Квебека, за прошедший день в провинции было зафиксировано 8710 новых заражений коронавирусом и 62 смерти. На сегодня с COVID-19 было госпитализировано 2742 человека, 255 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.
Как утверждают местные СМИ, Квебек будет первой канадской провинцией, которая введёт финансовые санкции за отказ от вакцинации.
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