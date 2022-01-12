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Insider: канадская провинция введёт налог для людей, отказывающихся от вакцинации не по медицинским причинам

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как заявил премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего, хотя сейчас не вакцинировано всего 10% квебекцев, они составляют половину от всех пациентов в отделениях интенсивной терапии. Из-за дополнительной нагрузки на систему здравоохранения со стороны тех, кто отказывается делать прививки не по медицинским причинам, власти планируют ввести для таких людей «значительный» налог, сообщает Insider.
Insider: канадская провинция введёт налог для людей, отказывающихся от вакцинации не по медицинским причинам
AP

Во вторник 11 января премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего объявил, что его правительство планирует обязать людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не имеющих медотвод, платить налог, сообщает Insider. 

 

Политик отметил, что, хотя не вакцинированы лишь 10% жителей провинции, такие квебекцы составляют половину всех пациентов в отделениях интенсивной терапии. Как подчеркнул Лего, граждане, отказывающиеся делать прививки не по медицинским причинам, должны платить за дополнительную нагрузку, которой они подвергают систему здравоохранения. 

 

 

«Думаю, в данный момент дело касается справедливости по отношению к 90 процентам квебекцев, которые пошли на определённые жертвы. Мне кажется, ввести подобную меру — наш долг перед ними», — заявил премьер-министр провинции. 

 

Как отмечает Insider, Лего не уточнил, как будет рассчитываться потенциальный налог, и ограничился лишь тем, что плата будет «значительной». 

 

По данным, опубликованным на сайте Квебека, за прошедший день в провинции было зафиксировано 8710 новых заражений коронавирусом и 62 смерти. На сегодня с COVID-19 было госпитализировано 2742 человека, 255 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. 

 

Как утверждают местные СМИ, Квебек будет первой канадской провинцией, которая введёт финансовые санкции за отказ от вакцинации. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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