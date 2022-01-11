Euronews: «маски ушли в историю» — десятки тысяч туристов на переполненных пляжах Аргентины игнорируют COVID-19

В Южном полушарии сейчас разгар лета, поэтому на знаменитые аргентинские пляжи Мар-дель-Платы нахлынули десятки тысяч туристов, которых не пугает даже большая вероятность заражения. По словам отдыхающих, они уже оплатили свои туры и не намерены самоизолироваться, а соблюдать социальную дистанцию на переполненных пляжах и дискотеках практически невозможно. Тем временем местные врачи бьют тревогу: за первую неделю нового года Аргентина уже вошла в число латиноамериканских государств с самыми высокими темпами заражения, передаёт Euronews.
Аргентинские пляжи Мар-дель-Плата заполнены отдыхающими так, будто коронавируса никогда и не было. В Южном полушарии сейчас разгар лета, и к океану приезжают со всех концов Аргентины и из соседних стран.
Страха на лицах нет, совсем наоборот. Многие, более того, считают, что отличный отдых стоит риска заразиться.
ОТДЫХАЮЩАЯ: На пляже ещё можно постаратья держаться подальше от массовых скоплений людей. Но на дискотеке, например, это просто невозможно! Так что мы приехали сюда, хорошо понимая, что заразимся ковидом.
ОТДЫХАЮЩАЯ: Если у вас будет положительный тест, вам придётся самоизолироваться. Но мы туристы — мы не можем самоизолироваться, потому что уже оплатили всю поездку!
ОТДЫХАЮЩИЙ: Маски, социальное дистанцирование, все вот эти меры — они уже ушли в историю, во всяком случае, на таких массовых мероприятиях.
При этом аргентинские врачи совсем не разделяют восторга отдыхающих. В стране, как и почти по всему миру, — новая волна ковида, вызванная «омикроном».
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