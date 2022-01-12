Fox News: «белым не положено» — лекарства от COVID в США назначают по расовому признаку

Администрация Джо Байдена провозглашает идеи «расовой справедливости» и, чтобы загладить грехи прошлого, заставляет страдать белое население, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, дискриминация проникла даже в здравоохранение: дефицитные препараты от COVID-19 назначают в первую очередь представителям расовых меньшинств, вне зависимости от наличия у них хронических заболеваний.

В свой первый год администрация Байдена выделила миллиарды долларов фермерам-афроамериканцам — в качестве гуманитарной помощи в связи с COVID. Чисто на основании цвета кожи. Раса была единственным критерием. Разумеется, это было противозаконно. Это нарушало всевозможные федеральные законы, и федеральные суды вскоре положили этому конец. Но Белый дом не остановился, а принялся за старое с удвоенной силой. Тот же самый стандарт он применил ко всему, в немалой степени и к предоставлению услуг здравоохранения.



«Здравоохранение для всех!» — таков был лозунг нескольких поколений. У администрации Байдена новый лозунг: «Здравоохранение для привилегированных категорий». Та же политика действует и сегодня. Она незаконна, она аморальна, при этом СМИ и, кстати, республиканцы в конгрессе о ней практически не говорят!



Несколько недель назад, к примеру, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выпустило информационный бюллетень о моноклональном антителе под названием сотровимаб. Сотровимаб на данный момент — единственный препарат моноклональных антител с доказанной эффективностью против новейшего штамма коронавируса. FDA дало руководящие указания врачам во всех 50 штатах, объяснив им, как определить, кому из пациентов следует давать этот критически важный препарат. Назначая лечение, врачи, по словам FDA, должны принимать во внимание, цитирую, «расу и этническую принадлежность».



Так врачи и поступают. По всей стране. В Юте пациентов с COVID сортирует система, начисляющая баллы и определяющая, кому полагается получать антитела, возможно, необходимые для спасения жизни. Посмотрите на эту таблицу. Вот система начисления баллов. Как вы можете видеть, расе зачастую придают больше значения, чем состоянию здоровья. Например, штат Юта присуждает два балла каждому, кто просто-напросто небелый. Если вы небелый, вы выиграли. В то же время, если же у вас застойная сердечная недостаточность, вы получаете один балл. Итак, если вы белый пациент с застойной сердечной недостаточностью, этого недостаточно.



Такая же история в Миннесоте. Миннесота присуждает два балла так называемым BIPOC. Эта аббревиатура обозначает всех, кто небелый. Если же у вас высокое артериальное давление и вам 60 лет, вы получаете один балл. Не повезло! Представьте, если бы это был ваш отец или мать… А ведь с чьим-то отцом или матерью вышло именно так.



В шокирующей новой статье Аарона Сибариума в Washington Free Beacon сообщается, что в Нью-Йорке, цитирую, «расовые меньшинства автоматически имеют право на дефицитные лекарства от COVID-19, вне зависимости от возраста или наличия хронических заболеваний». Неважно, какое у них состояние здоровья, важен только цвет кожи. Белым не положено.



Это не здравоохранение. Это наказание. Наказание за цвет кожи. Чем же это оправдывают? Власти высказываются на этот счёт предельно ясно. Свои идеи они черпают напрямую из американских колледжей. Они расскажут вам, почему они так поступают. Их оправдание — история. Соединённые Штаты плохо обращались с расовыми меньшинствами в прошлые века, скажут они, поэтому теперь белые должны страдать. Итак, ваши предки — или люди, внешне похожие на ваших предков, — плохо поступали, поэтому теперь мы не дадим медикаментов вам. Они называют это справедливостью, но это не справедливость. Это коллективное наказание. Так делается в Северной Корее. Это самое настоящее зло.



Если вы ещё сомневаетесь, что дело обстоит именно так, подумайте вот над чем: молодой человек с Гаити может сегодня незаконно пересечь нашу границу, по примеру многих других, а завтра прийти в нью-йоркскую клинику лечиться от COVID, и предпочтение отдадут ему, а не пожилому американскому гражданину, просто на основании внешности! Задумайтесь! Гаитянин не страдал от американского «системного расизма», что бы это ни значило, он только что сюда прибыл! Но он всё равно пройдёт в начало очереди. Я не критикую гаитянина, он не виноват, не он же устанавливал правила. Но те американцы, которые устанавливали правила, явно руководствовались не соображениями здравоохранения. Они руководствовались желанием навредить определённой категории американцев. И им это удаётся!



Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.