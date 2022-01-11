NBC News: такого не было на пике «дельты» — из-за больничных по «омикрону» в важнейших сферах в США не хватает работников

На фоне быстрого распространения «омикрона» всё больше работников сфер, предоставляющих важнейшие услуги в США, уходят на больничный, передаёт NBC News. Кризис выходит далеко за пределы больниц и затрагивает школы, транспорт, супермаркеты и аптеки. Некоторые штаты вынуждены прибегать к противоречивым мерам — к примеру, Калифорния разрешила медработникам с подтверждённым, но бессимптомным коронавирусом сразу выходить на работу.

Штамм «омикрон» распространяется, пожалуй, со скоростью света, при этом его хватка над американскими работниками замедляет работу служб, предоставляющих наиболее важные услуги.

СЕРХИО СЕГАРРА, заместитель главного врача по медицинской части в клинике Baptist Hospital в Майами: У нас в Baptist Health коронавирусом заразились более 500 сотрудников.

Несколько пунктов неотложной помощи в клинике Baptist Health в Майами недавно закрылись, чтобы перераспределить сотрудников в условиях нехватки персонала.

СЭМ БРОК, корреспондент NBC News: И это точно следствие того, что у вас не хватает людей? Вы поэтому принимаете такие решения?

СЕРХИО СЕГАРРА: Да. У нас предостаточно медицинского оборудования, лекарств. Проблема в нехватке персонала.

Кризис толкает Калифорнию внедрять изменения.

ЗЕНЕЙ ТРИУНФО-КОРТЕС, президент Ассоциации медицинских сестёр Калифорнии: Мы вот-вот столкнёмся с масштабной катастрофой.

В условиях распространения крайне заразного штамма штат вводит новые правила. Работники сферы здравоохранения, у которых при тестировании выявляется коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно, могут сразу же возвращаться на работу — без необходимости уходить на самоизоляцию и проводить дополнительные тесты. Такие нововведения вызвали возмущение у Ассоциации медицинских сестёр Калифорнии.

ЗЕНЕЙ ТРИУНФО-КОРТЕС: Мне кажется, это бездушная мера, которая подвергает серьёзной опасности наших пациентов и нас самих.

Давление от увеличения числа больничных всё сильнее ощущается и в транспортном секторе. Портленду, Атланте, столице Вашингтону — всем пришлось урезать маршруты. В Вашингтоне местное управление городского транспорта, который пользуется большим спросом среди жителей города, постановило, что в будние дни автобусы должны ходить по расписанию выходных, чтобы пассажиры опирались на более надёжный график. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может повлечь за собой масштабную цепную реакцию.

МАРК ЗАНДИ, главный экономист Moody's Analytics: Тот факт, что транспортная система настолько подорвана, представляет собой большую проблему для экономики в более крупном масштабе, потому что все элементы экономики опираются на эту транспортную сеть, которая помогает нам добираться до работы, до учёбы.

Родители и учащиеся тоже ощущают на себе груз увеличившегося числа больничных. Из-за нехватки сотрудников Филадельфия переводит сразу почти 40 школ на удалённое обучение, а по остальным будет принимать решения в индивидуальном порядке. Хотя недавно штат Джорджия ослабил карантинные правила для учителей, всё больше магазинов там вывешивают вот такие объявления: «Временно закрыто». Как ожидается, на следующей неделе миллионы работников не выйдут на работу из-за коронавируса.

Сэм сейчас с нами на связи из Южной Флориды. Сэм, такое впечатление, что влияние этой ситуации распространяется далеко за пределы больниц и школ.

СЭМ БРОК: Так и есть. Сейчас в некоторых супермаркетах пустуют полки, потому что их некому заполнить. Аптеки, вроде Walgreens, приносят покупателям извинения за слишком длительное ожидание в очередях. Число больничных на сегодня уже намного превышает показатели, которые мы наблюдали во время пика распространения варианта «дельта».

Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.