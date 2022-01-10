Euronews: больницы Великобритании снова не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Британские больницы переполнены и вновь не справляются с наплывом пациентов из-за быстрого распространения штамма «омикрон». В Лондоне ощущается острая нехватка медицинского персонала и коек, в результате машинам «скорой помощи» приходится часами стоять в очереди на улице, передаёт Euronews. В других странах Европы между тем набирает обороты вакцинация несовершеннолетних от COVID-19, включая детей из групп риска.
Лондонские медучреждения столкнулись с острой нехваткой персонала и коек на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. В больнице Барнет многих пациентов надолго оставляют в машинах скорой помощи.
Администрация объясняет это перегруженностью отделений из-за большого числа больных COVID-19. Кроме того, всё больше медработников уходят на карантин из-за коронавируса.
РАССЕЛ ДЕРКИН, консультант отделения неотложной помощи: Отделение просто перегружено пациентами — мы не можем отправлять людей в палаты, а машины скорой помощи выстраиваются в очередь на улице. В последние несколько дней время ожидания приёма врача доходило до восьми-девяти часов, особенно долго приходится ждать ночью.
В Европе тем временем набирает обороты вакцинация несовершеннолетних от коронавируса. Во Фламандском регионе Бельгии начинали массово прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет.
В ряде европейских стран аналогичные программы стартовали ещё в декабре. В Чехии почти за месяц было привито около 30 тысяч школьников. Чтобы привлечь больше детей и их родителей, суббота была объявлена «детским днём» в крупнейшем в стране центре вакцинации в пражском Дворце конгрессов.
Тем временем Румыния присоединилась к европейским странам, где вновь ужесточены санитарные правила. Теперь в помещениях и на улице надо носить либо медицинские маски, либо маски категории FFP-2.
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