Euronews: больницы Великобритании снова не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

14:26 На Украине заявили о необходимости сохранения дипломатических каналов связи с Россией Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинская сторона считает необходимым оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией.

14:25 Арутюнян раскритиковал решение отцепить Малинина от ОИ-2022 Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с Ильёй Малининым, возмущён тем, что фигурист не вошёл в сборную США на Олимпийские игры в Пекине.

14:22 Сбербанк профинансирует строительство 15 новых школ в российских регионах Сбербанк профинансирует строительство 15 новых школ в нескольких регионах России, сообщается на сайте кредитной организации.

14:16 Суд в Киеве продлил домашний арест Медведчуку на 60 дней Печерский районный суд Киева постановил продлить домашний арест главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку.

14:12 В Кремле отметили постоянный контакт Путина и Токаева в связи с происходившим в Казахстане Президент России Владимир Путин находился в постоянном контакте с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в связи с происходившим в этой стране.

14:06 В «Зените» высказались о возможном уходе Азмуна Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

14:04 На Дальнем Востоке прошли масштабные учения подразделений ВВС и ПВО Масштабные тренировочные мероприятия военнослужащих ВВС и ПВО прошли на Сахалине и в Хабаровском крае.

14:03 Аналитик Юшков описал возможный сценарий поведения Украины в связи с низкими запасами газа Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT данные компании «Укртрансгаз», согласно которым в настоящий момент запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на 43,44% меньше, чем было годом ранее в это же время.

14:03 В ФРГ призвали Казахстан отозвать приказ об огне без предупреждения Немецкое правительство призвало Казахстан отозвать приказ об огне без предупреждения.

14:00 Морская пехота ТОФ получила новое танковое подразделение Новое танковое подразделение появилось на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России.

13:59 Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону обстановку на таджикско-афганской границе.

13:52 Песков заявил, что не обладает информацией о контактах Путина с Назарбаевым Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о возможных контактах российского лидера Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в первые дни января.

13:51 Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс приветствует готовность России к диалогу НАТО приветствует готовность России к диалогу по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

13:50 «Чемпионат»: КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат По итогам совещания с участием руководителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было принято решение не останавливать регулярный чемпионат из-за роста заболеваемости коронавирусом.

13:49 Генсек НАТО заявил, что диалог с Россией нужен для недопущения конфликта в Европе Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.

13:37 МИД Киргизии направил ноту Казахстану из-за задержаний в стране киргизских граждан МИД Киргизии направил ноту Казахстану в связи с задержанием киргизских граждан, которые подозреваются в участии в беспорядках.

13:37 В Кремле рассказали о принятии в России мер безопасности на фоне ситуации в Казахстане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Верховный главнокомандующий и спецслужбы на фоне событий, подобных ситуации в Казахстане, всегда принимают меры страховки от террористической угрозы.

13:33 Бой Яна против Стерлинга могут перенести на апрель Менеджер временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна Саят Абдрахманов отреагировал на информацию о возможном переносе реванша с 5 марта на 9 апреля.

13:32 Песков высказался о роли социальных сетей в событиях в Казахстане Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о роли социальных сетей в беспорядках в Казахстане.

13:24 Глава Таджикистана Рахмон: необходим список запрещённых ОДКБ террористических организаций Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, которые страны ОДКБ признают террористическими.

13:23 В «Молдовагазе» заявили, что цена российского газа для Молдавии в январе выросла до $647 Руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе выросла до $647 за 1 тыс. куб. м.

13:22 Кардиолог Шугушев рассказал, как COVID-19 может повлиять на сердце Доктор медицинских наук, профессор Заурбек Шугушев, кардиолог, руководитель временного коронавирусного стационара «РЖД-Медицина», предупредил, что COVID-19 может стать причиной проблем с сердцем.

13:21 Песков: возможность постоянного размещения миротворцев в Байконуре не обсуждается Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности постоянного размещения миротворцев в казахстанском Байконуре не поднимался.

13:19 Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия).

13:13 Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Петербурге Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге на текущей неделе.

13:12 МВД Казахстана подтвердило смерть полковника полиции Таната Назанова от инфаркта У заместителя начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковника полиции Таната Назанова случился инфаркт.

13:12 Путин: миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на ограниченный период Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности направлены в Казахстан на ограниченный по времени период.

13:09 В Томской области рассказали о росте промышленного производства в 2021 году В Томской области промышленное производство в январе — ноябре 2021 года увеличилось на 5,9% в сравнении с 2020 годом.

13:09 Песков: подавить боевиков в Казахстане удалось благодаря действиям местных силовиков и ОДКБ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подавить террористов в Казахстане удалось благодаря действиям местных правоохранительных органов и сил ОДКБ.

13:05 Нэйтан Чен: Малинина ждёт великолепное будущее Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэйтан Чен высказался о своём партнёре по сборной США Илье Малинине.

13:04 В Минске заявили, что ни один миротворец не останется в Казахстане по завершении операции Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что по завершении контртеррористической операции в Казахстане миротворческий контингент ОДКБ будет возвращён в места постоянной дислокации.

13:00 В Кузбассе выявили 250 случаев COVID-19 за сутки В Кемеровской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 250 человек.

12:56 Автоэксперт Гудков дал прогноз по ценам на автомобили с пробегом в России Автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулём» Никита Гудков рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на подержанные автомобили в России в ближайшее время.

12:55 Один человек погиб при наезде автомобиля на остановку в Челябинске Один человек погиб, трое получили ранения в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Челябинске.

12:53 Захарова удивилась непониманию Соединёнными Штатами ситуации в Казахстане Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила, что ей странно слышать от Соединённых Штатов, что они не понимают, что происходит в Казахстане.

12:51 Назван самый популярный контент библиотеки МЭШ В столичном Департаменте образования и науки рассказали, что самым популярным контентом библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) в 2021 году стали учебники, сценарии уроков, занятия в видеоформате и самодиагностика.

12:50 Источник: информация о повторном задержании Джоковича не подтверждается Правительство Австралии продолжает преследовать первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

12:49 Истребители ВВС Польши примут участие в тренировочных полётах над Эстонией Истребители ВВС Польши присоединятся к тренировочным полётам над Эстонией, сообщила пресс-служба эстонского Главного штаба Сил обороны.

12:44 «Укртрансгаз» заявил о низких запасах газа в украинских ПХГ Компания «Укртрансгаз» заявила, что в настоящий момент запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на 43,44% меньше, чем было годом ранее в это же время.

12:42 Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за ОДКБ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.

12:40 Глава Таджикистана Рахмон заявил о более чем шести тысячах боевиков у южных границ стран ОДКБ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на северо-востоке Афганистана, насчитывается свыше 6 тыс. боевиков.

12:37 Байер считает, что Россия должна была сделать предложение фигуристу Малинину Американский блогер и музыкант Джонатан Байер высказался о фигуристе Илье Малинине, который на чемпионате США занял второе место, но не попал в олимпийскую сборную.

12:36 Депутат Шхагошев заявил о важной роли стран ОДКБ для решения ситуации в Казахстане Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал в беседе с RT, какую роль сыграли страны ОДКБ в решении ситуации в Казахстане.

12:31 Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: «дельтакрон» может быть результатом загрязнения образцов Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что так называемая версия COVID-19 «дельтакрон» может быть не новым вариантом коронавируса, а просто ошибкой, вызванной загрязнением образцов вируса в лаборатории.

12:23 Путин: в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.

12:21 Диетолог Бурякова назвала способ наладить режим питания после каникул Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, как наладить режим питания после длинных выходных.

12:19 Солист Depeche Mode Дейв Гаан рассказал о создании сольного альбома Фронтмен группы Depeche Mode Дейв Гаан рассказал о выходе нового сольного релиза — студийного альбома Imposter (Dave Gahan & Soulsavers), который выдержан в эстрадной крунинг-эстетике.

12:17 Токаев: боевики отсекли головы двоим военнослужащим во время беспорядков в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики во время беспорядков отсекли головы двоим военнослужащим.

12:15 В реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в редевелопмент двух участков бывшей столичной промзоны «Огородный проезд» общей площадью 22,5 га вложат 62 млрд рублей.