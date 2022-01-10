Focus: Швейцария играет в рулетку с «омикроном», не ужесточая ковидные меры

Власти Швейцарии заняли в отношении коронавируса настолько сдержанную позицию, что её можно назвать выжидательной. На фоне резко растущего числа заражений штаммом «омикрон» в стране это выглядит, как игра в рулетку, пишет немецкий журнал Focus. При этом эксперты предостерегают, что за следующие несколько недель половина населения Швейцарии, вероятно, заразится коронавирусом.

4 января в Швейцарии было зафиксировано почти 21 тыс. случаев заражений коронавирусом — всего на 10 тыс. меньше, чем в Германии, притом что по численности населения последняя превосходит Швейцарию почти в десять раз, подчёркивает немецкий журнал Focus. Однако принимает ли швейцарское правительство более жёсткие меры? Нет.

Между тем, швейцарский бундесрат накануне Нового года собирался на срочное телефонное заседание. Политики обменялись мнениями о внушающей тревогу ситуации в больницах страны, поговорили о высокой заболеваемости. По данным статистики, около 76% палат в интенсивной терапии в Швейцарии заняты, почти половина из них — пациентами с коронавирусом. Несмотря на всё это, вывод швейцарского бундесрата был следующим: «Бундесрат в данный момент отказывается от далекоидущих мер». Закрывать учреждения собираются только в том случае, если это станет неизбежным.

Причина этого в том, что 17 декабря бундесрат уже ужесточил действующие по стране меры. Среди прочего, был ограничен доступ в закрытые пространства и число участников частных встреч, введены обязательства по удалённой работе и продлено обязательное ношение масок. Это означает, что теперь в рестораны, развлекательные и культурные учреждения допускаются только привитые и выздоровевшие люди и только в масках. Собираться для личных встреч в помещении можно не более 30 человек. Если среди присутствующих есть хотя бы один невакцинированный, разрешённое число участников сокращается до десяти человек.

По швейцарским стандартам, это довольно строгие правила, однако эксперты сомневаются, что этого достаточно, чтобы переломить нынешние тенденции роста заболеваемости, тем более на фоне распространения штамма «омикрон». Швейцарские врачи считают неизбежным новое ужесточение правил по коронавирусу и предостерегают, что в ближайшие несколько недель половина населения страны может заразиться коронавирусом.

При этом по данным швейцарского ведомства, отвечающего за здравоохранение, примерно 64% заболевших коронавирусом в стране заразились именно штаммом «омикрон».

Швейцарский бундесрат, однако, решил не ужесточать меры в канун Нового года, что некоторые медики и политики тоже сочли правильным. По их мнению, подобное решение «в последние часы старого года» могло бы выглядеть, как паника.

В конечном итоге политика Швейцарии по коронавирусу остаётся сдержанной, даже выжидательной, будто власти страны решили сыграть с «омикроном» в рулетку, отмечает немецкий журнал, — и это притом, что бундесрат в случае ужесточения ограничений может рассчитывать на поддержку со стороны населения. Потому что в конце ноября 62% швейцарцев проголосовали за коронавирусный закон, который должен определять, какими мерами правительство может бороться с пандемией и как оно должно уменьшить при этом экономический ущерб.

Действительно ли призывов сократить контакты, носить маски, следовать правилам гигиены и регулярно проветривать помещение, наряду с уже действующими мерами, достаточно для того, чтобы преломить нынешнюю динамику роста заболеваемости, бундесрат Швейцарии должен обсудить не позднее 12 января — именно на этот день назначено очередное плановое заседание, заключает Focus.