SRF: цены на бензин продолжат расти — «омикрон» бьёт по кошельку автолюбителей

Усиление пандемии привело к росту цен на энергоресурсы, сообщает SRF. Стоимость бензина продолжает увеличиваться, и этот тренд сохранится ещё долгое время, убеждены эксперты. На данный момент гражданину Швейцарии нужно заплатить почти 10 тысяч рублей, чтобы заполнить бак «прожорливого» автомобиля. Подорожало и мазутное отопление, рассказывает швейцарский телеканал.

Тревоги по поводу того, как развивается ситуация с пандемией, отражаются и на реальной экономике. Хотя цена на нефть и снизилась, в целом стоимость энергоресурсов остаётся относительно высокой. И в этом плане, как и в плане сдерживания инфляции, в ближайшей перспективе ничего не изменится — таков прогноз экспертов. С репортажем Маттиас Пфандер.

Здесь подорожание отчётливо ощущается. По сравнению с началом года цены на заправках увеличились приблизительно на 30 процентов. Это бьёт по кошельку. На данный момент, чтобы заполнить бак прожорливой машины, можно отдать 120 франков (9600 рублей. — ИноТВ) и даже больше. Хотя в последние недели сырая нефть и подешевела, эксперт по энергетическим вопросам Корнелия Майер считает, что этот тренд не продолжится.

КОРНЕЛИЯ МАЙЕР, эксперт по энергетическим вопросам: Очень вероятно, что цена продолжит расти, потому что в нефтяной сектор инвестируется слишком мало денег. Это означает, что при нынешнем спросе и 20-30-процентном дефиците инвестиций до 2030 года стоимость нефти будет только увеличиваться.

Это затронет и Швейцарию. На прошлой неделе Национальный банк скорректировал прогноз подорожания в пользу увеличения. Роста цен ожидает и главный экономист банка UBS Даниэль Кальт.

ДАНИЭЛЬ КАЛЬТ, главный экономист банка UBS: В краткосрочной перспективе мы также ожидаем повышения инфляции, потому что в последний год сильно увеличились цены на нефть. Где-то наполовину повышение инфляции связано с увеличением стоимости нефти и газа. Но мы считаем, что в следующем году инфляция немного снизится и, возможно, даже не будет превышать 1 процента.

За год езда на машине, а также мазутное отопление очень сильно подорожали. Что это означает для потребителей?

ДАНИЭЛЬ КАЛЬТ: На фоне повышения цен на бензин и мазут у частных домохозяйств, конечно же, будет меньше денег на другие расходы. Но за некоторые вещи сейчас нет возможности заплатить, например, за культурные или развлекательные мероприятия. Есть ограничения, так что здесь тоже наблюдаются сдвиги.

Другими словам, во время заправки на семейный бюджет будет ложиться большая нагрузка. Зато других возможностей потратить деньги стало меньше. Получается такая игра с нулевой суммой.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2021 года.