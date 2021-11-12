«Спасибо, что заметил, Джо!» — Fox News высмеял Байдена за слова о подорожании бензина

Пока в Соединённых Штатах нарастает хаос, преступность и инфляция, в замкнутом мирке Джо Байдена всё идёт своим чередом; возможно, именно поэтому глава Белого дома только недавно заметил, как подорожало топливо, рассуждает ведущий Fox News Грег Гатфелд. По словам журналиста, даже до демократов стало доходить, что происходящее в США ненормально.

Даже (конгрессмен США. — ИноТВ) демократ Абегейл Спанбергер из Вирджинии сетует, что американцы избрали Байдена, «чтобы быть нормальными и остановить хаос». Ну, вы знаете, хаос в виде низких налогов, контроля над нашими границами, рекордно низкой безработицы, энергетической независимости, революционных вакцин… Безумная хаотичная ***** вроде этого.



Да уж, Трамп был такой ненормальный! Или, как мы это раньше называли, успешный. Но это просто бесило элиту. И этого хватило, чтобы они преисполнились решимости избавиться от него с помощью полностью сфабрикованных скандалов и тайного сговора на выборах.



Итак, вот что у нас теперь нормально. Материалы взяты у бесчестных СМИ.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Лучший способ чего-то добиться, если вы… э-э… если вам близко и дорого… э-э… чтобы у вас была возможность… Как бы то ни было…



(Шёпотом.) …платить им больше, больше… Я написал законопроект об окружающей среде…



По-моему, я сейчас должен кого-то представить, но я не уверен, кого я должен представить. (Шёпотом.) Я Джо Байден. Знаете, я сбиваю вас с толку, ребята.



Это ненормально, если только вы не ребёнок, разговаривающий во сне! Но, может быть, всё дело в том, что такое «нормально» по меркам самого Джо? Пока его жизнь течёт своим чередом, кому какое дело до вашей? Да он только сейчас обнаружил, что при нём подорожало горючее! И речь идёт не о газах из его задницы.



ДЖО БАЙДЕН: Вы когда-нибудь думали, что будете платить так много за галлон бензина? В некоторых частях Калифорнии люди платят около 4 долларов 50 центов за галлон!



Спасибо, что заметил, Джо! Для тебя ничто не пройдёт незамеченным, не считая некоторых актов дефекации*!



Но его всё устраивает. Потому что в его замкнутом мирке всё нормально. В два пополудни у него по-прежнему тихий час. Примерно в это же время у него обычно проходит брифинг о новых угрозах национальной безопасности. В четыре часа дня он плавает голым, что странно, потому что у общественных бассейнов есть требования к купальным костюмам. И он снимает зубы в семь часов вечера. Иногда раньше, если на ужин подают крем. А в промежутках он успевает разрушить Афганистан. Затем его запирают в его комнате с книжкой-раскраской и коробкой цветных мелков. Джо говорит, что оранжевый и красный — его любимые вкусы.



Даже у Тибета больше автономии. Этого человека, стоящего у руля, контролирует больше людей, чем певицу Бритни Спирс. И тем не менее я, пожалуй, никогда не видел столько провалов одновременно, в одной администрации.



Этот Белый дом — политический эквивалент съёмочной площадки Алека Болдуина: он ненавидит прессу и страдают невинные люди. Помните, как нам лгали, что Джо — такой умеренный, такой спокойный? Действительно, он очень отличается от Трампа. Так же, как мои фото в бикини отличаются от фото Марго Робби. Трамп вёл себя вызывающе, но при этом он был с вами в одной реальности. А Джо редко присутствует, даже если стоит прямо перед вами. Это всё равно что разговаривать с голограммой.



И теперь до демократов начинает доходить, что это не лучше, чем президент, способный самостоятельно обращаться к репортёрам. Автора язвительных твитов вы заменили на инфляцию, преступность, Афганистан, миграционный кризис, хаос вместо порядка и нацию, расколотую надвое.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2021 года.

* Намёк на непроверенные слухи о том, что Джо Байдена пронесло во время встречи с Папой Римским в Ватикане (прим. ИноТВ).