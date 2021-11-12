NYT: у администрации Байдена новая проблема — рекордная за последние 30 лет инфляция

На фоне перебоев в цепях поставок и повышенного спроса в октябре индекс потребительских цен в США увеличился на 6,2% — это самый значительный прирост за последний 31 год, пишет The New York Times. Инфляция усилилась во всех сферах, от продуктов питания до центров по продаже автомобилей. Такая ситуация — серьёзная проблема для президента Джо Байдена, чьи рейтинги продолжают снижаться из-за кризиса.

В октябре индекс потребительских цен в США увеличился на 6,2% по сравнению с прошлым годом — это самый значительный прирост с 1990 года, сообщает The New York Times. Инфляция продолжает нарастать с каждым месяцем.

Как отмечает издание, повышение цен произошло во всех сферах — от продуктовых магазинов и ресторанов до аренды жилья и центров по продаже автомобилей. Это не самое благоприятное развитие событий для администрации Джо Байдена, которая неоднократно подчёркивала, что, хотя цены растут быстрее обычного, в последнее время этот процесс замедлился по сравнению с летними показателями. Кроме того, это серьёзная проблема для Федеральной резервной системы (ФРС), в обязанности которой входит поддержание ценовой стабильности и максимальной занятости, добавляет газета.

В среду 10 ноября президент Байден указал на проблему роста стоимости повседневных расходов американцев, заявив, что «обратить вспять эту тенденцию для него — приоритетная задача».

«Многие продолжают беспокоиться из-за экономики, и все мы знаем почему: народ видит, как растут цены», — отметил президент. По словам главы Белого дома, «всё, начиная от галлона бензина и заканчивая буханкой хлеба, стоит дороже, и это вызывает тревогу, даже несмотря на то, что уровень заработной платы растёт».

Как обращает внимание The New York Times, по мере того, как американские потребители всё больше ощущают на себе рост цен на топливо, продукты и жильё, рейтинги президента падают всё ниже. Такая ситуация может также осложнить продвижение в конгрессе масштабного законопроекта о расходах, который представляет важную часть экономической программы Байдена, поскольку некоторые конгрессмены обеспокоены потенциальным влиянием дополнительных государственных расходов на инфляцию.

Газета объясняет: отчасти проблема заключается в том, что рост инфляции не замедляется, как прогнозировали многие экономисты на конец 2021 года. Вместо этого в октябре её уровень повысился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно превысило ожидания экспертов.

Белый дом и ФРС настаивают, что стремительная инфляция в конечном счёте должна замедлиться, однако теперь им придётся пересмотреть оценки относительно того, как скоро это произойдёт. Цепи поставок по-прежнему работают с серьёзными перебоями, а спрос на товары остаётся высоким — эти факторы способствуют повышению цен. Кроме того, во многих секторах из-за нехватки рабочей силы растёт уровень заработной платы, поэтому есть основания ожидать, что владельцы некоторых бизнесов повысят цены на свои услуги, чтобы покрыть растущие расходы.

Примечательно, что инфляция выходит за пределы секторов, по которым ударила пандемия, вроде импортируемой электроники или авиабилетов, и затрагивает не так быстро поддающиеся изменениям сферы, такие как аренда жилья. До этого из опасений ещё сильнее навредить экономике власти не спешили принимать экстренные меры для борьбы с ростом инфляции, вызванным перебоями в цепях поставок. Но если тенденция продолжится, правительству, вероятно, придётся положить конец вспомогательной программе покупки облигаций и поднять процентные ставки раньше, чем хотелось бы.

Как подчёркивает The New York Times, есть основания полагать, что текущий рост цен пойдёт на спад. Многие семьи накопили средства за пандемию и в теории должны начать их тратить сейчас, когда истёк срок действия большей части правительственных программ материальной помощи.

В целом, если уровень спроса снизится, а работа цепей поставок наладится, это может стать шансом вернуться к нормальным показателям. Учитывая, что в сложившихся условиях некоторые поставщики стали наращивать объёмы производства, цены на некоторые категории товаров и вовсе могут снизиться.

Но на это, скорее всего, потребуется время. Эксперты по цепям поставок даже предупреждают, что нехватка некоторых категорий товаров может усугубиться, особенно в период повышенного спроса перед праздниками, прежде чем ситуация начнёт налаживаться.

Ну а пока республиканцы обвиняют президента Байдена и демократов, утверждая, что это их действия, а именно вспомогательные выплаты гражданам в период пандемии, повлекли за собой рост цен. Белый дом, со своей стороны, настаивает, что цены растут на фоне того, как экономика страны восстанавливается после «катастрофы, которая бывает раз в столетие». Также президент отмечал, что его новые программы, включая большой пакет по развитию инфраструктуры, принятый недавно конгрессом, со временем помогут ослабить инфляцию. При этом в ходе своего выступления в среду Байден добавил: «Я хочу ещё раз подчеркнуть, что я намерен предоставить Федеральной резервной системе независимость в контроле над инфляцией и в реализации мер, необходимых по борьбе с ней».

Согласно индексу потребительских цен, стоимость бензина в октябре выросла на 49,6% по сравнению с предыдущим годом, а жидкого топлива, которое используется при отоплении домов и промышленных помещений, — на 59%. Цены на продукты питания выросли на 5,4%, а некоторые категории, включая стейки и бекон, подорожали на 20%.

«Думаю, у многих глаза повылезали из орбит, когда они увидели новую статистику. Инфляция, определённо, усиливается, прежде чем пойти на поправку», — прокомментировала экономист Сима Шах из Principal Global Investors.