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CNN: конгресс США одобрил инфраструктурный план на сумму $1,2 трлн

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В конгрессе США наконец одобрили инфраструктурный план на сумму $1,2 трлн, сообщает CNN. Как напоминает сайт телеканала, одобрению предшествовали продолжительные дебаты, вызвавшие раскол в Демократической партии, прогрессивное крыло которой не хотело одобрять план без одновременного принятия отдельного экономического пакета на $1,9 трлн.
CNN: конгресс США одобрил инфраструктурный план на сумму $1,2 трлн
Reuters

После нескольких месяцев напряжённых дебатов конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму $1,2 трлн, сообщает CNN. Как отмечает телеканал, план станет значительным подспорьем для внутренней повестки Джо Байдена. В поддержку плана проголосовало большинство демократов, а также 13 республиканцев: при этом шесть конгрессменов-демократов выступили против.

CNN напоминает, что инфраструктурный план был одобрен сенатом США ещё в августе, но процесс его ратификации в конгрессе затянулся по причине того, что демократы заодно намеревались одобрить отдельный экономический пакет на сумму $1,9 трлн. Согласно плану, за последующие пять лет на развитие американской инфраструктуры (дорог, аэропортов, мостов, железных дорог, портов и прочего) будет выделено $550 млрд. На развитие системы электропередачи и водоснабжения полагается $65 млрд. Ещё $7,5 млрд предусмотрено для создания национальной сети заправок для электромобилей.
 
Как отмечает издание, против принятия плана выступало прогрессивное крыло Демократической партии. Прогрессивисты настаивали на том, что инфраструктурный план необходимо принимать одновременно с отдельным экономическим пакетом. В итоге демократам пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы заново сплотить свою партию: в дело вмешивался даже сам Джо Байден, дважды выступавший перед своими партийными коллегами.
 
Кроме того, Байден созванивался с лидером прогрессивного крыла Прамилой Джаяпал и звонил на общее собрание прогрессивистов, убеждая их проголосовать в пользу инфраструктурного плана. Согласно данным из ряда источников, Джаяпал согласилась на поддержу плана в обмен на гарантии поддержки экономического пакета от умеренного крыла Демократической партии. 
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