Hill: рейтинг Байдена скатился до нового антирекорда

Судя по последним опросам общественного мнения, нынешнего президента США Джо Байдена поддерживают лишь 38% населения. При этом 64% респондентов не хотели бы видеть его кандидатом от демократов на будущих выборах 2024 года, пишет The Hill.

Судя по последнему опросу общественного мнения в США, президент страны Джо Байден пользуется всё меньшей поддержкой населения. Если на недавних опросах его рейтинг достигал 40 с небольшим процентов, то теперь в его поддержку высказались лишь 38% респондентов, отмечает The Hill.

Этот опрос, впрочем, был проведён прямо перед тем, как партия Байдена, демократы, одобрила законопроект по инфраструктуре объёмом $1,2 трлн и решила направить дополнительные вливания в социальную поддержку населения.

Однако рейтинг Байдена падает уже несколько недель подряд, с тех пор как «дельта»-штамм коронавируса негативно сказался на борьбе с пандемией. Плюс свою роль сыграл скандальный вывод войск из Афганистана.

Как показал опрос, теперь 46% американцев считают, что Байден показывает результаты хуже, чем от него ожидали. Из них 16% голосовали за Байдена на выборах.

По мнению экспертов, такие показатели уже сказываются на шансах Байдена на переизбрание в 2024 году. Так, 64% опрошенных сказали, что не хотят, чтобы он шёл на перевыборы, и из них 28% — демократы. Для сравнения 58% опрошенных сказали, что не хотят видеть Дональда Трампа кандидатом от республиканцев, и из них 24% республиканцев.

Но сам Байден на такие результаты опроса ответил, что не для того баллотировался в президенты, чтобы следить за своим рейтингом, пишет The Hill.