Telegraph: культурные войны виноваты — американский сенатор объяснил, почему США проиграли британцам на учениях в Калифорнии

Американские военные сейчас более «сосредоточены на культурных войнах», чем на реальном военном деле, об этом, как пишет The Daily Telegraph, заявил американский сенатор Джош Хоули, комментируя недавнее поражение войск США от британской морской пехоты на учениях в Калифорнии. Политик также раскритиковал военное руководство Соединённых Штатов за то, что оно, по его словам, слишком озабочено тем, чтобы солдаты читали материалы о критической расовой теории и «белой ярости», а не занимались военной подготовкой.
Американский сенатор Джош Хоули прокомментировал недавнюю победу морской пехоты Великобритании над американцами в ходе военных учений в калифорнийской пустыне, пишет The Daily Telegraph. По мнению политика, военнослужащие США потерпели поражение, поскольку они сейчас более «сосредоточены на культурных войнах», чем на реальном военном деле.
После того как американские войска сдались британцам в самый разгар учений, Хоули, являющийся членом комитета по вооружённым силам сената США, раскритиковал главу Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли.
Республиканец Хоули, в частности, обвинил военное руководство США, которое подчиняется администрации демократа Джо Байдена, в том, что оно слишком озабочено тем, чтобы солдаты читали материалы о критической расовой теории и «белой ярости», а не занимались военным делом.
По словам сенатора, результат этих военных манёвров показал, что, хотя солдаты у США по-прежнему лучшие в мире, демократы превращают вооружённые силы в «гигантский социальный эксперимент».
«Вот моя точка зрения: у нас есть лучшие в мире солдаты, лётчики, морские пехотинцы. Наши солдаты — потрясающие бойцы. Позвольте им сражаться. Научите их сражаться. Дайте им делать то, что они умеют лучше всего. И прекратите использовать армию как гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые», — заявил Хоули в эфире Fox News.
Как напоминает The Daily Telegraph, в ходе состоявшихся в конце октября учений «Зелёный кинжал» британские морские пехотинцы вынудили американские войска в самый разгар манёвров просить о «перезапуске», после того как они понесли значительные условные потери.
В какой-то момент британская сторона сообщала о том, что у США почти все средства вооружённой борьбы либо уничтожены, либо выведены из строя. Когда учения закончились, королевские морские пехотинцы контролировали более 65% района боевых действий, хотя вначале у них было менее 20%.
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