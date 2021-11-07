DT: экс-советник Белого дома предрекает, что возвращение Трампа приведёт к «смерти» демократии в США

Поражение демократов на выборах в Вирджинии повышает шансы 45-го президента США на переизбрание в 2024 году. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказала экс-советник Белого дома по России Фиона Хилл. Она также предположила, что приход «популиста» Дональда Трампа к власти может привести к «взрывоопасной ситуации» и «гражданскому насилию» в стране.

Шокирующее поражение демократов на выборах в Вирджинии — это тревожный признак того, что США «готовы снова принять Дональда Трампа, что, в свою очередь, может привести к смерти американской демократии». Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказала экс-советник Белого дома по России Фиона Хилл.

По мнению Хилл, победа республиканцев на региональных выборах показывает, что терпение американцев в отношении Джо Байдена уже «на исходе». Поэтому вскоре в страну может вернуться опасная разновидность «популизма».

«Случившееся в Вирджинии говорит о том, что у людей очень сжатые, очень ограниченные и очень короткие политические временные рамки. Они хотят мгновенных результатов», — сказала она. По её словам, если Байден не сможет выполнить свои обязательства, то Трамп, вероятно, вернётся к власти.

На прошлой неделе республиканец Гленн Янгкин, поддерживаемый Трампом, одержал ошеломляющую победу в Вирджинии, обойдя фаворита Демократической партии. Эти результаты свидетельствуют о том, что у «популистского стиля есть перспективы», полагает Хилл.

На её взгляд, победу в Вирджинии, как и другие потенциальные успехи республиканцев, Трамп запишет на свой счёт. Более того, всё свидетельствует о том, что экс-президент собирается вновь побороться за Белый дом в 2024 году.

Но Хилл предупреждает: если Трамп победит в Коллегии выборщиков в 2024 году, но не выиграет на всенародном голосовании, то это станет «взрывным моментом» для Америки. Этот неоднозначный результат может привести к гражданскому насилию.

Хилл предполагает: Трамп участвует в «продолжающемся перевороте» против американской системы, не оставляя попыток оспорить результаты выборов 2020 года. «Это то, что меня по-настоящему беспокоит. Есть несколько очень мрачных сценариев, по которым может развиваться ситуация, — сказала она. — Всё это ведёт нас к появлению правительства меньшинства и очень напряжённой и потенциально взрывоопасной ситуации в стране».

Экс-советник Белого дома предсказывает, что, если Трамп снова станет президентом, то люди отключатся от политического процесса и потеряют веру в систему. В итоге, по её словам, демократия «умрёт».

На протяжении своей карьеры Хилл внимательно наблюдала за Трампом и Владимиром Путиным. Она сказала, что 45-й президент США хотел подражать российскому лидеру и стать «символом государства», а не быть привязанным к какой-либо политической партии.

«Полагаю, он думал, что может стать похожим на Путина», — сказала Хилл в интервью The Daily Telegraph. По её словам, в какой-то момент в интерпретации исполнительной власти, которой придерживался Трамп, всё стало крутиться вокруг него самого. Он начал считать, что президент должен обладать беспрецедентными полномочиями без реальной системы сдержек и противовесов.

Хилл провела параллели между промышленным спадом и ростом популизма в России и США. При этом она высказала мнение, что противодействовать популизму в Соединённых Штатах будет «очень сложно».

«Перед Байденом стоит очень сложная задача, — подчеркнула Хилл. — Популистом быть намного легче. Люди разочарованы и более склонны к популистской политике и готовы слушать авторитарного лидера, который при сбое устоявшейся системы заявит: «Я намерен её починить».