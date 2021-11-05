Французский эксперт: Трамп намерен воспользоваться непопулярностью Байдена для своего «громкого возвращения»

Победа кандидата-республиканца на выборах губернатора штата Вирджиния продемонстрировала серьёзный спад поддержки Демократической партии в США, отмечает в интервью Le Figaro адвокат Оливье Питон. Как поясняет эксперт, этот результат — следствие падения популярности президента Джо Байдена. Несомненно, что этой ситуацией постарается воспользоваться для своего возвращения в большую политику бывший глава Белого дома Дональд Трамп, делает вывод собеседник газеты.

Поражение демократов на выборах губернатора штата Вирджиния вдвойне примечательно, отмечает в интервью Le Figaro специалист по американскому государственному праву Оливье Питон. Во-первых, кандидат от республиканцев Гленн Янгкин победил «ветерана» Терри Маколиффа, набрав 50,9% против 48,4%. Этот результат может показаться скромным, но если сравнить его с президентскими выборами, прошедшими ровно год назад, окажется, что демократы теряют от 7% до 10% голосов избирателей, и это можно назвать огромным поражением за такое короткое время, замечает адвокат. Кроме того, результат выборов был определён, благодаря знаменитым американским «пригородам», в особенности на севере штата, где демократы потеряли более 14% голосов.

Эксперт объясняет этот результат, в первую очередь, падением популярности Джо Байдена, который с августа потерял почти 15% голосов американцев и чей низкий рейтинг, едва превышающий 40%, повлёк за собой спад поддержки Демократической партии.

Помимо прочего, Джо Байдену угрожает идеологический и политический раскол в собственной партии, который мало чем отличается от состояния, в котором находится Республиканская партия, также сильно расколотая, отмечает собеседник газеты. Радикалы обвиняют Байдена в излишней умеренности государственных расходов, предусмотренных в его плане модернизации инфраструктуры, а остальные ставят ему в упрёк планы расходов на социальные нужды и борьбу с изменением климата. Как подчёркивает Питон, в настоящее время именно правое крыло партии делает страну неуправляемой и блокирует реформы. Джо Байден подвергается двойному давлению и не нашёл решения для продвижения своих планов. «Эта беспомощность подпитывает недовольство», — поясняет адвокат.

Пока преждевременно отвечать на вопрос: сможет ли падение популярности Байдена принести пользу Дональду Трампу, считает специалист. Неизвестно, захотят ли кандидаты от республиканцев использовать Трампа во время своей кампании, ведь пример Вирджинии доказал возможность победы и без него. Тем не менее можно быть уверенными, что Трамп захочет осуществить «своё громкое возвращение в политику» на промежуточных выборах в следующем году, полагает Питон.

Что касается альтернативы Трампу в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии, в этой связи много говорят о молодом губернаторе Флориды Роне Десантисе, который яростно противостоит Байдену, в частности, в сфере борьбы с кризисом в области здравоохранения. Однако аура, которой обладает бывший президент среди электоральной базы республиканцев, остаётся мощной, признаёт адвокат. «В следующем году мы увидим, сможет ли он воспользоваться непопулярностью Джо Байдена, чтобы, как он заявляет, «отомстить» в 2024 году, или же избиратели-республиканцы, особенно умеренные, предпочтут менее спорного кандидата», — заключает Питон.