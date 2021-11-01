NBC: «жутковатые новости» к Хэллоуину — Байден стремительно теряет популярность

Новый опрос NBC показал неутешительные результаты для президента США Джо Байдена и Демократической партии. Как отмечает телеканал, почти три четверти взрослых американцев считают, что страна движется в неверном направлении. Рейтинг одобрения главы Белого дома составил всего 42 процента, при этом «компетентным и эффективным» его назвали только 37 процентов респондентов.
Всем хорошего воскресного утра! Счастливого Хэллоуина! Сегодня утром опубликованы результаты нового опроса NBC — и там полно жутковатых новостей для демократов. В целом вывод таков: американцы потеряли веру в президента Байдена и оптимизм по поводу своей страны. По крайней мере, на данный момент.
Всего 22 процента взрослых говорят, что мы движемся в правильном направлении. 71 процент заявляет, что мы на неверном пути. Это шокирующе высокий показатель. В их числе чуть ли не большинство демократов.
Рейтинг одобрения президента Байдена составляет жалкие 42 процента. А рейтинг неодобрения — 54 процента. Верите или нет, всего два месяца назад господин Байден был в плюсе: 49 процентов его одобряли, 48 не одобряли.
Что же тянет вниз президентский рейтинг? Посмотрите на следующие показатели. Всего 37 процентов говорят, что он сейчас способен к кризисному урегулированию, в то время как почти большинство заявляет, что неспособен.
Также 37 процентов характеризуют его как компетентного и эффективного президента. 50 процентов не согласны с этой характеристикой.
Более того, республиканцы — верьте или не верьте — имеют двухзначное преимущество в таких вопросах, как безопасность границы, инфляция, борьба с преступностью, национальная безопасность, экономика… и, как бы это ни было шокирующе, в «умении добиваться результатов»! У демократов в целом меньшее двухзначное преимущество — в вопросах изменения климата, коронавируса, образования и абортов. Вот и всё на данный момент.
Пока неясно, поможет ли какая-либо договорённость демократов по законопроектам о расходах и об инфраструктуре вывести показатели господина Байдена обратно в плюс — или же удары по его репутации оставили скорее шрамы, чем синяки.
Но вот что можно сказать точно: чуть ли не единственная хорошая новость для господина Байдена и демократов в этом опросе — то, что промежуточные выборы состоятся лишь через год.
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