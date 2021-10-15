Fox News: не верьте Путину, Байден «просто супер»!

По всей Америке болельщики на трибунах выкрикивают оскорбления в адрес президента, но СМИ предпочитают этого не замечать. Не верьте своим глазам и ушам, Джо Байден невероятно популярен, в стране всё замечательно, и только кремлёвская пропаганда пытается убедить американцев в обратном, иронизирует ведущий Fox News Такер Карлсон.

Нельзя больше верить даже собственным ощущениям: ваши глаза обманут вас! Это пугающая мысль. Особенно когда понимаешь, что в конечном итоге за всем этим стоит Владимир Путин. Российская пропаганда в нашей стране повсюду. Она притаилась даже в наших собственных головах! Всё даже хуже, чем говорил нам (конгрессмен США. — ИноТВ) Адам Шифф.



К примеру, только в конце прошлой недели не состоялись тысячи рейсов Southwest Airlines. Казалось очевидным, что массовая отмена вылетов была непосредственной реакцией на обязательную вакцинацию, о которой Джо Байден объявил всего несколькими днями ранее. И настоящие пилоты Southwest это вроде бы подтверждали. Но нет! Именно таких мыслей хочет от вас Кремль!



На самом же деле, как с самого начала уверяли нас власти, дело было всего лишь в погоде! Пара облаков, не более того! Успокойся, Америка, эта история о Southwest Airlines — такой же фейк, как ноутбук Хантера Байдена! Не позволяйте русским обмануть вас, люди обожают вакцинацию в приказном порядке! Даже тысячи уволенных по этой причине. Они прекрасно знают, как плохо они себя вели. Они нуждаются в наказании и благодарны за него! «Спасибо, господин президент! Можно мне ещё?»



Другими словами, неспроста Джо Байден — самый популярный глава государства в истории Америки. Причина в том, что он просто супер! Как сильно любят Джо Байдена? Скажем так: на спортивных мероприятиях по всей стране болельщики внезапно принимаются радостно скандировать хвалу Белому дому и его мудрому и красноречивому лидеру. И это не скоординированные политические спектакли, или астротурфинг, как мы говорим в Вашингтоне. Нет. Это спонтанные излияния любви.



В одно мгновение вы смотрите с трибуны университетский футбольный матч, в следующее мгновение вас вдруг переполняет желание, срочная, непреодолимая потребность сказать Джо Байдену, какой он замечательный. Это как сильные позывы в туалет, только лучше и прогрессивнее.



Это происходит, дамы и господа. И это происходит повсеместно. Вздымающееся цунами популярности Джо Байдена. Вот вам образец.



ТОЛПЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ: Е… Джо Байдена! Е… Джо Байдена! Е… Джо Байдена! Е… Джо Байдена! Е… Джо Байдена! Е… Джо Байдена! Е… Джо Байдена!



Если задуматься, это вдохновляет! В свой первый день у власти Джо Байден пообещал объединить страну. И теперь он действительно это делает! Неважно, за какую команду вы пришли болеть. В глубине души вы фанат Джо Байдена. Это и есть национальное единство.



Конечно же, не всем это нравится. Для Владимира Путина, который ненавидит нас за наши свободы и ещё потому, что он русский, это угроза. Любовь к Байдену — это нечто прекрасное. Так что Владимир Путин по определению обязан её уничтожить. Это как закат, или розовый сад, или улыбка младенца — красота, которую просто необходимо замарать, если Россия стремится к мировому господству. Итак, чтобы опорочить то, что хорошо и красиво, Путин распространил ложь, будто эти выражения незамутнённой преданности Джо Байдену на самом деле нападки на Джо Байдена. Вульгарные нападки, со словом на букву Е. И многие, к сожалению, в это поверили.



Российская дезинформация эффективна. Поэтому русские и занимаются дезинформацией. Хвала небесам, канал NBC оказался на месте и смог развеять это заблуждение. За последние несколько лет NBC сделал для борьбы с кремлёвской пропагандистской машиной, пожалуй, больше, чем любая другая новостная организация в нашей стране. К примеру, благодаря NBC, ваши сомнения в честности прошлых выборов не просто были устранены, а стали противозаконными. Вам непозволительно их высказывать — больше никогда! Так что мы можем быть благодарны за то, что в начале месяца, когда болельщики на соревнованиях NASCAR начали чествовать, спонтанно чествовать Джо Байдена, на месте был аккредитованный представитель NBC Sport. Если бы не леди с NBC, вы вполне могли бы неправильно расслышать, что кричала толпа. Посмотрите!



БРЭНДОН БРАУН, победитель гонки: Боже мой! Это такой невероятный момент!



ТОЛПА БОЛЕЛЬЩИКОВ: Е… Джо Байдена! Е… Джо Байдена!



NBC: Брэндон, вы также говорили мне… вы слышите, что скандирует толпа: «Давай, Брэндон!»



«Е… Джо Байдена»? Да ладно! Проснись, Америка! Это всё равно что, глядя на процветающую, невероятно здоровую экономику вокруг нас, прийти к выводу, что у нас инфляция! Угомонись, Владимир Путин, это смехотворно!



Если вы просто откроете свои уши для правды, вы сможете отчётливо расслышать, что они кричали на самом деле: «Давай, Брэндон!» Леди с NBC ясно дала это понять. Не «Е… Джо Байдена!» — а «Давай, Брэндон!»



«Но кто такой Брэндон?» — спросите вы. Ну, просто ещё один счастливый американец, благодарный за мудрое руководство своего благодетельного президента. На самом деле, Брэндон — недавно прибывший американец, часть «поколения Байдена», как мы это называем. Он трансгендерный гаитянский мигрант без документов, зачисленный, благодаря гранту Пелла, в университет Нью-Йорка на факультет кинематографии. Часть своего времени он уделяет борьбе за права небинарных, а также занимается искусством кукловода. Брэндон — воплощение новой американской мечты, где всё бесплатно и тем не менее все недовольны. Только в этом месяце — спасибо Джо Байдену! — Брэндон поставил четвёртую прививку от COVID. Это значит, что он невероятно хороший человек, гораздо лучше вас. И толпа просто празднует это, обычное спонтанное проявление благодарности! «Давай, Брэндон! Давай уколемся в пятый раз! Давай, Брэндон!» Итак, едва вы уберёте российскую пропаганду, всё оказывается так очевидно и естественно!



Но, задумавшись на мгновение, нельзя не задаться вопросом: если русские лгут о Брэндоне, о чём ещё они лгут? Мы рады, что вы спросили. Они лгут о больницах. Владимир Путин выдумывает истории о больницах здесь, в Соединённых Штатах. Путин утверждает, что наша система здравоохранения терпит крах из-за обязательной вакцинации, введённой Джо Байденом. И это просто абсурд! Однако каким-то образом этим хитроумным и неутомимым кремлёвским пропагандистам удалось протолкнуть эту историю на американское телевидение! Вы только посмотрите!



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Руководство больницы заявляет, что по-прежнему планирует приостановить обслуживание в родильном отделении начиная с субботы.



ДЖЕРАЛЬД КЕЙЕР, руководитель Lewis County Health System: Знаете, у нас уволилось 43 человека, из них 70 процентов — клинические работники. И, к сожалению, в их числе ряд медсестёр родильного отделения… Знаете, специалисты, помогающие во время схваток, при родах и после родов.



Итак, все медсёстры родильного отделения ушли. Больше в этой больнице не будут рожать. Русские обвиняют в этом Джо Байдена. Но в действительности всё не так! Правда в том, что это очередная чистосердечная демонстрация уважения к Джо Байдену. Эти медсёстры ушли, чтобы уделять больше времени агитации за переизбрание Джо Байдена в 2024 году! И снова иностранная держава пытается выдать акт любви за акт презрения!



Дата выхода в эфир 13 октября 2021 года.