Fox News: «кураторы» Байдена изо всех сил скрывают, кому принадлежит настоящая власть в США

Откровения бывшего госсекретаря Джона Керри о том, что Байден не был в курсе причин ухудшения отношений с Францией, заставляют задуматься, кто же в действительности управляет Соединёнными Штатами, отмечает Fox News. По словам бывшего советника Трампа, Майкла Флинна, в Америке два правительства: одно избирается демократически, другое существует само по себе и не признаёт никаких правил.

Мы не пытаемся уязвить Джо Байдена, мы много раз говорили, что нам его жаль. Все мы надеемся дожить до того возраста, когда начинаются подобные проблемы. И правда такова, что избиратели знали, что они получат, когда голосовали за Джо Байдена. Интересно, что теперь, когда он стал президентом, его кураторы делают всё, что в их силах, чтобы вы не заметили, что у руля на самом деле не он.



Вот очередной пример. Это фотографии декораций, имитирующих интерьер Белого дома, по какой-то причине созданных администрацией Байдена через дорогу от настоящего Белого дома. На самом деле, это аудитория в Административном здании Эйзенхауэра. Зачем все эти труды? У них же есть Белый дом!



Стивен Миллер провёл в Белом доме последние четыре года — в качестве советника Трампа. Вот его объяснение… Он-то должен знать. Цитирую: «Причина, по которой Байден использует для транслируемых по телевидению встреч этот странный виртуальный интерьер, а не настоящий зал, например Восточный, Зал кабинета министров, Овальный кабинет, комнату Рузвельта, «Ситуационную комнату» и так далее, — помещений там много! — заключается в том, что это позволяет ему читать непосредственно с монитора, который находится прямо перед ним, и без стекла телесуфлёра, которое может быть видно в кадре».



Ого! Мы, конечно, не можем проверить, так ли это, но, определённо, звучит правдоподобно! Джо Байден не может выступать из Овального кабинета, потому что он не уверен, что именно надо говорить. Так что ему приходится всё зачитывать.



Отсюда — гораздо более глубокий вопрос. Не о том, есть ли у Джо Байдена проблемы с головой. Очевидно, что есть. И, повторюсь, мы не собираемся злорадствовать по этому поводу. Гораздо более важный для всех нас вопрос звучит так: если государственным аппаратом управляет не он, то кто? Вот настоящий вопрос.



Очевидно, что ФБР, Минюст и вооружённые силы уже действуют независимо от избранного президента Соединённых Штатов. Как вы только что видели, они даже не держат его в курсе международных инцидентов. Вместо этого они порой занимаются самодеятельностью, давя каждого, кто противостоит их могуществу. Например, Майкла Флинна, недолгое время занимавшего пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа.



Уничтожение Майкла Флинна научило нас тому, что, конечно, можно избрать Дональда Трампа президентом, но разве он действительно руководит исполнительной властью? Нет! Оказалось, руководил по-прежнему Барак Обама, даже притом, что он больше не был президентом! Итак, Обама поручил своим дружкам обвинить Майкла Флинна в преступлении — переговорах с Россией в качестве советника по национальной безопасности! Конечно же, это никакое не преступление, как ни крути! Но за это ему сломали жизнь.



Нам потребовались годы — да, настолько медленно мы соображаем! — чтобы разобраться, что именно там произошло. Но теперь это совершенно очевидно. Недавно мы провели длинное интервью с Майклом Флинном, оно выйдет в эфир в понедельник. И он рассказал нам то, что очевидно любому нашему зрителю: никем не избранная группа людей в Вашингтоне, по сути, правит страной без оглядки на избирателей. Вот его оценка.



МАЙКЛ ФЛИНН, бывший советник президента США по национальной безопасности: У нас два отдельных правительства. Одно избирается и занимает должности. Другое существует внутри Вашингтона, и для него нет никаких правил, никакого начальства, кроме них самих и того, кто руководит их организацией.



Такое впечатление, что это правительство по-прежнему контролировал Барак Обама.



МАЙКЛ ФЛИНН: Да, и я бы сказал, что в какой-то степени мы и сегодня так живём.



Отметим, что Майкл Флинн не какая-нибудь интернет-знаменитость и не консервативный активист. Он был трёхзвёздным генералом, руководителем разведывательной службы. Он был вторым человеком во всей американской разведке. Всю свою жизнь он работал в федеральных структурах, причём успешно. Так что он знает, о чём говорит. Он надёжный источник информации о том, как в действительности работает госаппарат.



Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года.