Insider: сотрудники Белого дома так переживают из-за оплошностей Байдена, что предпочитают выключать телевизор в ходе его выступлений

Как рассказали журналистам сотрудники Белого дома, некоторые их коллеги предпочитают не смотреть выступления Джо Байдена перед прессой, потому что слишком переживают из-за его многочисленных оговорок и оплошностей, пишет Insider. Президента даже призывают как можно реже отвечать на дополнительные вопросы и появляться на публике, но сам он обычно не прочь пообщаться с представителями СМИ.

Как сообщило интернет-издание Politico в своей новостной рассылке, посвящённой делам администрации президента США, некоторые сотрудники Белого дома предпочитают выключать звук или сам телевизор, когда по нему идут прямые трансляции взаимодействия Джо Байдена с журналистами, пишет Insider. Подчинённые президента слишком нервничают, что он совершит какую-то оплошность или далеко отойдёт от основной темы.

«Я знаю людей, которые по этой причине обычно не смотрят прямые трансляции», — поделилися один из сотрудников Белого дома.

Как напоминает Insider, на протяжении своей продолжительной политической карьеры Байден, который как-то и сам назвал себя «машиной по производству оплошностей», часто путался в словах и выступал с неуместными высказываниями — и когда баллотировался в качестве вице-президента с Бараком Обамой в 2008 году, и в собственной предвыборной гонке за пост главы Белого дома в 2020-м.

Так, в 2007 году Байден описал Обаму как «первого популярного афро-американского кандидата, который чётко выражает свои мысли, умён, чист и приятно выглядит», за что потом политику пришлось объясняться. В 2012 году в интервью вице-президент Байден отступил от чётко прописанных заявлений и случайно выступил в поддержку однополых браков, прежде чем это успел сделать президент Обама. Во время своей предвыборной кампании 2020 года действующий лидер неоднократно путал различные локации в США, а также заявил, что «бедные дети также умны и талантливы, как белые дети».

В этому году Байден оговорился в ходе выступления и сказал, что пришёл работать в сенат «120 лет назад». Недавно президент сообщил, что Афганистан покинуло 90% пожелавших уехать американцев, а позднее Белый дом выступил с поправкой, что это было не 90, а 98%.

Как обращает внимание Insider, в последнее время с выводом американских войск из Афганистана, распространением по стране варианта «дельта» и множеством природных катаклизмов, вроде ураганов и лесных пожаров, критика в отношении администрации Байдена усилилась и за его промахами следят особенно внимательно. Некоторые сотрудники Белого дома даже призывают президента как можно реже отвечать на дополнительные вопросы журналистов и появляться на публике.

Но Байден не всегда прислушивается к советам подчинённых. После посещения Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях 29 августа президент обратился к прессе: «Я не должен отвечать на вопросы, но задавайте».

Впрочем, общаться с журналистами — важная часть работы президента, и, несмотря на то, что из-за этого Белый дом часто попадает в трудные ситуации, официально ему всё нравится. «Как не раз демонстрировал президент, с тех пор как он выдвинул свою кандидатуру два года назад, он человек, который наиболее эффективно может передать своё видение и программу. Президент очень ценит роль прессы, поэтому он постоянно уделяет время ответам на вопросы журналистов в ходе интервью, пресс-конференций и десятков других возможностей пообщаться с представителями СМИ, которые он организовал с момента своего вступления в должность», — заявил директор по вопросам быстрого реагирования Белого дома Майкл Гуин.