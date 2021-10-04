Фарадж: французы правы, когда критикуют идеологию Байдена

Отношения Парижа и Вашингтона стали напряжёнными после одностороннего вывода войск США из Афганистана и заключения американо-австралийского соглашения о строительстве атомных подводных лодок, отмечает Fox News. Инициатор брексита Найджел Фарадж прокомментировал едкую статью во французском журнале, намекающую на близкий крах «американской империи».

Вот ещё одна история. Госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе отправится в Париж, чтобы попытаться поправить напряжённые американо-французские отношения. Тем временем нашу страну критикуют за соглашение с Австралией о подводных лодках, а также за пресловутый вывод войск США из Афганистана.



Французские СМИ даже вывели на обложку одного журнала статью под заголовком «Самоубийство Америки». Журнал, цитирую, «обвинил в отступлении американцев из Афганистана «диктатуру пробуждизма»* и задался вопросом, не рушится ли американская империя».



За комментарием обратимся к бывшему депутату Европарламента, нашему другу Найджелу Фараджу. Очень рад вас видеть, Найджел! Мы не привыкли слышать от Франции критику в адрес нашей культуры, а сейчас они нас крепко критикуют! Что вы об этом думаете? Америка экспортирует политику «пробуждизма» за океан? Правы ли они?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший депутат Европейского парламента: Доброе утро.



Доброе утро.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Конечно, французы всегда относятся к американцам довольно критично, в том смысле, что они никогда не смогут простить вам своё спасение во время Второй мировой войны. Такая уж загадочная галльская психология. Знаете, я ума не приложу, почему они не празднуют высадку на «Омаха-Бич»! То есть здесь всё непросто.



Начнём с того, что соглашение о подводных лодках, которое заключили с Австралией США и Великобритания, означает, что Австралия получит подводные лодки XXI века с атомными реакторами, а не те дизельные, которыми её хотела снабдить Франция. Так что им (французам. — ИноТВ) немного обидно.



Однако в том, что касается «пробуждизма» и «культуры отмены», да, я боюсь, что эти вещи были изобретены в Соединённых Штатах и действительно экспортируются в Западную Европу. И дальнейшая критика насчёт… Знаете, они ставят вопрос: может быть, это конец американской империи? Будем откровенны. Байденовский катастрофический вывод войск из Афганистана убрал с мировой арены Америку, а также значительную долю уважения, которое люди питали к вашей стране. И я думаю, по этому пункту, по этим двум последним пунктам у французов действительно есть серьёзные доводы.



Итак, мы… Кажется, я тоже не улавливаю… Вы говорите, эхо того, что произошло в Афганистане, потрясло наших союзников до глубины души. Вся эта вера в то, что Америка будет рядом и обо всём позаботится…

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да!



А говорили, что наши альянсы разрушит Дональд Трамп! Вышло так, что это сделал Джо Байден!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Не в этом ли вся суть? Знаете, Трамп был прав, когда сказал: «Почему мы пробыли там 20 лет?» — но Трамп никогда бы не ушёл, не достигнув надлежащих договорённостей между афганской армией и «Талибаном»**. А этого сделано не было! Так что да, вы правы. Это от Дональда Трампа ждали, что он разрушит НАТО и сделает Америку изоляционистской. Но он сделал прямо противоположное!



На деле, он проводил активную миротворческую кампанию. И я считаю, что «Соглашения Авраама» и тот факт, что он пересёк границу и посетил Северную Корею, свидетельствуют о том, что он как президент не был разжигателем войны, но пытался с помощью американского могущества сделать во внешней политике что-то хорошее.



А теперь Байден в одностороннем порядке устранился не только из Афганистана, но и, откровенно говоря, с мировой арены. И я говорю вам это сегодня утром, после того как нам стало известно о вчерашнем масштабном вторжении авиации коммунистического Китая в воздушное пространство Тайваня.



Да.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Вы можете видеть, что мир не в лучшем состоянии. И сейчас, при премьерстве*** Байдена, у нас нет лидера, в котором мы так отчаянно нуждаемся.



Хорошо сказано, Найджел. Я полагаю, Европейский континент дал нам социализм, а мы отплатили вам «пробуждизмом»! (Смеются.) Мне жаль, что так получилось.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Похоже на правду!



Найджел Фарадж, спасибо, что уделили нам время! Мы вам признательны. Всегда приятно вас послушать.



Дата выхода в эфир 03 октября 2021 года.



* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).