Фарадж: французы правы, когда критикуют идеологию Байдена
Вот ещё одна история. Госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе отправится в Париж, чтобы попытаться поправить напряжённые американо-французские отношения. Тем временем нашу страну критикуют за соглашение с Австралией о подводных лодках, а также за пресловутый вывод войск США из Афганистана.
Французские СМИ даже вывели на обложку одного журнала статью под заголовком «Самоубийство Америки». Журнал, цитирую, «обвинил в отступлении американцев из Афганистана «диктатуру пробуждизма»* и задался вопросом, не рушится ли американская империя».
За комментарием обратимся к бывшему депутату Европарламента, нашему другу Найджелу Фараджу. Очень рад вас видеть, Найджел! Мы не привыкли слышать от Франции критику в адрес нашей культуры, а сейчас они нас крепко критикуют! Что вы об этом думаете? Америка экспортирует политику «пробуждизма» за океан? Правы ли они?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший депутат Европейского парламента: Доброе утро.
Доброе утро.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Конечно, французы всегда относятся к американцам довольно критично, в том смысле, что они никогда не смогут простить вам своё спасение во время Второй мировой войны. Такая уж загадочная галльская психология. Знаете, я ума не приложу, почему они не празднуют высадку на «Омаха-Бич»! То есть здесь всё непросто.
Начнём с того, что соглашение о подводных лодках, которое заключили с Австралией США и Великобритания, означает, что Австралия получит подводные лодки XXI века с атомными реакторами, а не те дизельные, которыми её хотела снабдить Франция. Так что им (французам. — ИноТВ) немного обидно.
Однако в том, что касается «пробуждизма» и «культуры отмены», да, я боюсь, что эти вещи были изобретены в Соединённых Штатах и действительно экспортируются в Западную Европу. И дальнейшая критика насчёт… Знаете, они ставят вопрос: может быть, это конец американской империи? Будем откровенны. Байденовский катастрофический вывод войск из Афганистана убрал с мировой арены Америку, а также значительную долю уважения, которое люди питали к вашей стране. И я думаю, по этому пункту, по этим двум последним пунктам у французов действительно есть серьёзные доводы.
Итак, мы… Кажется, я тоже не улавливаю… Вы говорите, эхо того, что произошло в Афганистане, потрясло наших союзников до глубины души. Вся эта вера в то, что Америка будет рядом и обо всём позаботится…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да!
А говорили, что наши альянсы разрушит Дональд Трамп! Вышло так, что это сделал Джо Байден!
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Не в этом ли вся суть? Знаете, Трамп был прав, когда сказал: «Почему мы пробыли там 20 лет?» — но Трамп никогда бы не ушёл, не достигнув надлежащих договорённостей между афганской армией и «Талибаном»**. А этого сделано не было! Так что да, вы правы. Это от Дональда Трампа ждали, что он разрушит НАТО и сделает Америку изоляционистской. Но он сделал прямо противоположное!
На деле, он проводил активную миротворческую кампанию. И я считаю, что «Соглашения Авраама» и тот факт, что он пересёк границу и посетил Северную Корею, свидетельствуют о том, что он как президент не был разжигателем войны, но пытался с помощью американского могущества сделать во внешней политике что-то хорошее.
А теперь Байден в одностороннем порядке устранился не только из Афганистана, но и, откровенно говоря, с мировой арены. И я говорю вам это сегодня утром, после того как нам стало известно о вчерашнем масштабном вторжении авиации коммунистического Китая в воздушное пространство Тайваня.
Да.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Вы можете видеть, что мир не в лучшем состоянии. И сейчас, при премьерстве*** Байдена, у нас нет лидера, в котором мы так отчаянно нуждаемся.
Хорошо сказано, Найджел. Я полагаю, Европейский континент дал нам социализм, а мы отплатили вам «пробуждизмом»! (Смеются.) Мне жаль, что так получилось.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Похоже на правду!
Найджел Фарадж, спасибо, что уделили нам время! Мы вам признательны. Всегда приятно вас послушать.
Дата выхода в эфир 03 октября 2021 года.
* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
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