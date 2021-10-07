«Байден не знал»: экс-госсекретарь попытался оправдать США перед рассерженной Францией

В интервью французскому телевидению бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что Джо Байден был не в курсе причин ухудшения отношений с Парижем. Это высказывание тотчас стало интернет-хитом и поводом для многочисленных насмешек над Байденом, сообщает Fox News.

Президент США Джо Байден понятия не имел о том, что причиной отзыва французского посла из Вашингтона послужила сделка США, Великобритании и Австралии о строительстве атомных подводных лодок, заявил спецпредставитель Белого дома по климату Джон Керри в интервью французскому телевидению.



«Он (Байден. — ИноТВ) сказал: «Какова ситуация?» И я объяснил. Он не знал. Он буквально не знал о том, что произошло, — рассказал Керри в конце интервью BFMTV. — Не хочу вдаваться в подробности, достаточно сказать, что президент, мой президент очень привержен укреплению отношений и намерен сделать всё, чтобы это стало маленьким событием прошлого, а мы двигались дальше, к гораздо более важному будущему».



Ранее министр иностранных дел Франции назвал «ножом в спину» трёхстороннюю сделку США, Великобритании и Австралии, в рамках которой Австралия получит технологии атомных подводных лодок. Эта сделка поставила крест на договоре о покупке французских неатомных субмарин на сумму $40 млрд. Высокопоставленный чиновник ЕС, назначенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что пора «поставить на паузу и перезагрузить наши европейско-американские отношения», напоминает Fox News.

Как отмечается в статье, слова Керри в интервью BFMTV были направлены на то, чтобы сгладить международный скандал. Однако стали причиной многочисленных насмешек в интернете.



«Спецпредставитель по климату Джон Керри говорит, что президента США не консультируют насчёт реакции ключевых союзников США, — написал в Twitter сенатор-республиканец Билл Хагерти. — Этим можно объяснить катастрофический вывод войск из Афганистана и то, что администрация Байдена предала наших восточноевропейских натовских союзников и Украину, отказавшись от санкций против трубопровода «Северный поток — 2».



Конгрессмен Джим Бэнкс написал: «Чего ещё не знает Джо Байден?» Похожим вопросом задался и политический редактор The Federalist Джон Дэвидсон: «Если Джо Байден не в курсе, что Франция отозвала своего посла, чего ещё он не знает?»



«Джон Керри оказал медвежью услугу президенту», — резюмировал в Twitter комментатор Fox News Джо Конча. А журналист National Review Джим Герати иронично отметил: «Помните, ставить под сомнение способность 78-летнего президента помнить, что ему говорили на брифингах, или способность справляться с рабочим стрессом — совершенно неприемлемо. По крайней мере, мне это постоянно твердят».