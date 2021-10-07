Fox News Оригинал

«Байден не знал»: экс-госсекретарь попытался оправдать США перед рассерженной Францией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В интервью французскому телевидению бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что Джо Байден был не в курсе причин ухудшения отношений с Парижем. Это высказывание тотчас стало интернет-хитом и поводом для многочисленных насмешек над Байденом, сообщает Fox News.
«Байден не знал»: экс-госсекретарь попытался оправдать США перед рассерженной Францией
Reuters

Президент США Джо Байден понятия не имел о том, что причиной отзыва французского посла из Вашингтона послужила сделка США, Великобритании и Австралии о строительстве атомных подводных лодок, заявил спецпредставитель Белого дома по климату Джон Керри в интервью французскому телевидению.

«Он (Байден. — ИноТВ) сказал: «Какова ситуация?» И я объяснил. Он не знал. Он буквально не знал о том, что произошло, — рассказал Керри в конце интервью BFMTV. — Не хочу вдаваться в подробности, достаточно сказать, что президент, мой президент очень привержен укреплению отношений и намерен сделать всё, чтобы это стало маленьким событием прошлого, а мы двигались дальше, к гораздо более важному будущему».

Ранее министр иностранных дел Франции назвал «ножом в спину» трёхстороннюю сделку США, Великобритании и Австралии, в рамках которой Австралия получит технологии атомных подводных лодок. Эта сделка поставила крест на договоре о покупке французских неатомных субмарин на сумму $40 млрд. Высокопоставленный чиновник ЕС, назначенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что пора «поставить на паузу и перезагрузить наши европейско-американские отношения», напоминает Fox News.

Как отмечается в статье, слова Керри в интервью BFMTV были направлены на то, чтобы сгладить международный скандал. Однако стали причиной многочисленных насмешек в интернете.

«Спецпредставитель по климату Джон Керри говорит, что президента США не консультируют насчёт реакции ключевых союзников США, — написал в Twitter сенатор-республиканец Билл Хагерти. — Этим можно объяснить катастрофический вывод войск из Афганистана и то, что администрация Байдена предала наших восточноевропейских натовских союзников и Украину, отказавшись от санкций против трубопровода «Северный поток — 2».

Конгрессмен Джим Бэнкс написал: «Чего ещё не знает Джо Байден?» Похожим вопросом задался и политический редактор The Federalist Джон Дэвидсон: «Если Джо Байден не в курсе, что Франция отозвала своего посла, чего ещё он не знает?»

«Джон Керри оказал медвежью услугу президенту», — резюмировал в Twitter комментатор Fox News Джо Конча. А журналист National Review Джим Герати иронично отметил: «Помните, ставить под сомнение способность 78-летнего президента помнить, что ему говорили на брифингах, или способность справляться с рабочим стрессом — совершенно неприемлемо. По крайней мере, мне это постоянно твердят».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Австралия Великобритания Джо Байден Джон Керри интервью интернет подводная лодка сделка СМИ США Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров