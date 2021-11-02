Washington Times: четыре антибайденовских песни возглавили топ iTunes

В США хит-парад самых популярных песен на iTunes возглавили четыре песни с критикой политики Джо Байдена, пишет The Washington Times. Все песни называются Let’s Go Brandon («Вперёд, Брэндон») — эта фраза превратилась в эвфемизм для всех противников действующего президента, после того как на гоночных соревнованиях журналистка NBC не расслышала, что толпа скандирует «К чёрту Байдена».

Всего за несколько дней до вершины музыкальных хит-парадов добралось четыре рэп-песни с одинаковым названием Let’s Go Brandon («Вперёд, Брэндон»), в которых авторы критикуют политику Байдена, сообщает The Washington Times.

Как рассказывает издание со ссылкой на сайт PopVortex, если в понедельник в список 10 самых популярных песен на iTunes в США попало только две антибайденовские песни, то в четверг их стало в два раза больше. На первом месте по-прежнему находится Let’s Go Brandon Брайсона Грея (в соавторстве с Тайсоном Джеймсом и Чэндлером Крампом), в то время как второе, пятое и шестое занимают различные версии другой песни под тем же названием за авторством рэпера Лозы Александера. Кроме расширенной и оригинальной версии в топ также попал ремикс от рэпера Годз Чайлд из Флориды, который, по информации The Hustle Weekly, стал вирусным в TikTok.

В топе самых скачиваемых песен в категории рэп и хип-хоп популярность Let’s Go Brandon ещё более очевидна. Антибайденовские песни заняли первые пять строчек — на пятой расположилась композиция Topher, D.Cure & the Marine Rapper.

This is HISTORIC: the top 5 songs on the iTunes hip hop charts are ALL “Let’s Go Brandon” songs. This has NEVER happened before In HISTORY. Let’s keep it going. pic.twitter.com/HrVrIEcLvB — CCG BRYSON (@RealBrysonGray) October 28, 2021

Американская газета объясняет, что название Let’s Go Brandon возникло из-за ошибки журналистки телеканала NBC, которая освещала 2 октября гонки NASCAR. Она заявила, что толпа зрителей на гоночной трассе «Талладега Суперспидвей» скандирует «Вперёд, Брэндон» в честь победителя гонок Брэндона Брауна, в то время как на видео отлично слышно, что на самом деле они кричат «К чёрту Байдена».

С тех пор фраза «Вперёд, Брэндон» стала эвфемизмом для противников действующего президента: в соцсетях они начали использовать её в своих постах в рамках #LetsGoBrandonChallenge («Челлендж Вперёд Брэндон»). Член палаты представителей республиканец Билл Пози использовал это выражение в своём выступлении в сенате на прошлой неделе, а сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и губернатор Техаса Грег Эбботт использовали хэштег в своих Twitter-аккаунтах.

Композиция Брайсона Грея возглавила чарты даже несмотря на то, что её заблокировали на YouTube и в TikTok. По словам рэпера, причиной стала «медицинская дезинформация»: в тексте песни содержатся высказывания против вакцинации. Как отмечает в заключение The Washington Times, Грей и Александер в своих клипах носят красные кепки, в которых появляются сторонники Дональда Трампа.