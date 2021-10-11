Der Spiegel: Трамп использует слабость Байдена в надежде вернуться в Белый дом

Похоже, бывший глава Белого дома Дональд Трамп не отказался от своих президентских амбиций, сообщает Der Spiegel. Он сейчас разъезжает по стране с выступлениями и активно использует слабость своего преемника Джо Байдена, чтобы заработать политические очки. В своих выражениях он всё также радикален, а его сторонники всё больше походят на членов секты, прославляющих своего гуру, рассказывает немецкое издание.

Бывший президент США Дональд Трамп вновь разъезжает по стране с выступлениями и в своих речах не стесняется в выражениях, сообщает Der Spiegel. По его словам, из-за нынешнего главы Белого дома Джо Байдена страна оказалась «на грани краха»: «Всего лишь за девять месяцев правления Байдена агрессивные преступники и кровожадные банды захватили наши улицы. Незаконные мигранты и убийцы из наркокартелей контролируют наши границы. Инфляция определяет экономическое развитие. Китай забирает у нас рабочие места, а талибы захватили Афганистан».

Всё это, конечно же, преувеличения, но Трамп видит, что Байден проявляет слабость, и пытается извлечь из этого выгоду, объясняет немецкое издание. Ведь после Второй мировой войны более низкий рейтинг, чем сейчас у Байдена (после 260 дней президентства), был только у двух глав США: Трампа и Джеральда Форда. К тому же складывается такое впечатление, что он не контролирует собственную партию. После выборов в ноябре 2020-го демократы не только заняли Белый дом, но и имеют большинство в сенате и палате представителей. Сейчас у них есть уникальный шанс реализовать свои планы по реформам, но они уже неделями спорят по этому поводу и не могут прийти к согласию.

Если у Байдена не получится урегулировать ситуацию, это станет «подарком небес» для Трампа и откроет ему обратную дорогу в Белый дом, продолжает Der Spiegel. К тому же не исключено, что после выборов в 2022-м демократы утратят большинство в конгрессе. Если же пакет законов Байдена не будет принят, победа республиканцев неизбежна. Трамп же воспользуется ею для саморекламы и заявит, что намерен участвовать в президентской гонке в 2024-м. Многие наблюдатели считают, что на данный момент это один из наиболее вероятных сценариев развития событий.

Трамп и до этого заявлял, что не собирается проводить остаток своей жизни на поле для гольфа. Среди республиканцев он сейчас бесспорный лидер. Ни у одного другого политика из партии нет такого рейтинга. Так что возможность участвовать в президентской гонке в качестве кандидата от политического объединения «упадёт ему на колени спелым яблоком». Самая главная сила Трампа — это его верная фан-база. На его выступлении в Де-Мойне в штате Айова собрались тысячи людей. Все они одеты как члены какой-то религиозной общины: красная кепка с надписью «Трамп» и майки с лозунгами: «За оружие, за жизнь», «СМИ — враги человека» или «Трамп-2024». Многие верят своему кумиру, когда он говорит, что у него украли выборы. Доказательств этому нет, но Трамп создаёт для своих сторонников «параллельную вселенную с особым восприятием действительности».

Однако возникает вопрос: «Сможет ли движение, которое так оторвалось от реальности, помочь в победе на президентских выборах?». Выступления Трампа всё больше походят на «собрания членов секты, которые прославляют своего гуру». При этом в 2017-м он смог попасть в Белый дом потому, что переманил на свою сторону умеренного избирателя. Но через четыре года он лишился поддержки этой части электората. Похоже, Трамп не извлёк из этого урок и не стал говорить более умеренно. Напротив, он совершенно не стесняется в оскорблениях в адрес своих политических противников, называя их «безумцами» и «мерзавцами». Этот язык вызывает восторг у его преданных фанатов, но поможет ли ему это выиграть на выборах — большой вопрос, заключает издание.