Hill: возвращение к прозрачности — США впервые с 2018 года опубликовали данные о размере своего ядерного арсенала

США впервые с 2018 года раскрыли информацию о размере их ядерного арсенала: по состоянию на сентябрь 2020 года он составлял 3750 боеголовок, пишет The Hill. В статье отмечается, публикация этих данных — это возвращение прозрачности, от которой отказались при администрации Трампа.
Администрация Байдена раскрыла объём ядерного арсенала США, причём произошло это впервые с 2018 года, поскольку администрация Дональда Трампа в течение последних двух лет отказывалась сообщать эту информацию, пишет The Hill.
Согласно докладу Национального управления ядерной безопасности США (NNSA), по состоянию на сентябрь 2020 года у США было 3750 боеголовок.
Последний раз подобную информацию публиковали в 2018 году, и тогда сообщалось, что в 2017 году арсенал Соединённых Штатов составлял 3822 боеголовки.
«Повышение прозрачности ядерных арсеналов различных государств играет важную роль для усилий по нераспространению (ядерного оружия. — ИноТВ) и разоружению, в том числе по обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, и усилий по работе со всеми типами ядерного оружия», — говорится в заявлении Национального управления ядерной безопасности.
В ведомстве также добавили, что нынешние данные говорят о сокращении ядерного арсенала примерно на 88% по сравнению с максимальным значением 1967 года — 31 255 боеголовок, и примерно на 83% по сравнению с 1989-м — годом падения Берлинской стены, когда у США было 22 217 боеголовок.
В статье отмечается, что арсенал США включает в себя как активные, так и неактивные боеголовки.
Директор Проекта ядерной информации при Федерации американских учёных Ханс Кристенсен назвал нынешнее решение администрации Байдена возвращением к «прозрачности».
По его словам, раскрытие информации о размере ядерного арсенала США поможет американским дипломатам вести переговоры по вопросу о контроле над вооружениями на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна пройти в следующем году.
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