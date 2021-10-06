Hill: возвращение к прозрачности — США впервые с 2018 года опубликовали данные о размере своего ядерного арсенала

12:53 В Кремле рассчитывают на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вскоре получит регистрацию в Европе.

12:52 В Польше вновь зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19 За сутки в Польше коронавирус обнаружили у 5592 человек. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с мая 2021 года, сообщает польский Минздрав.

12:52 Колосков сравнил матч «Спартак» — «Лестер» со спектаклем в провинциальном театре Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уровень матча Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером» в Москве.

12:46 СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Донецка получили ранения 11-летняя девочка и 18-летняя девушка.

12:41 Песков прокомментировал сообщения об аресте четырёх россиян в Турции В Кремле не владеют данными об аресте четырёх россиян в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

12:33 Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса.

12:30 Судья Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» Стали известны арбитры, которые назначены на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

12:29 Подозреваемым в убийстве подростка в Рязанской области предъявили обвинение В Рязанской области следователи предъявили обвинение фигурантам дела об убийстве 15-летнего подростка. Об этом заявили в следственном управлении СК России по региону.

12:22 Замглавы МИД России Руденко рассказал об опасности поставок Западом оружия на Украину Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил опасение, что поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.

12:18 В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно, говорится в указе мэра столицы.

12:14 Минздрав России заявил о подготовке в этом году визита ЕМА для сертификации «Спутника V» Визит специалистов Европейского медицинского агентства (ЕМА) в Россию для сертификации вакцины от коронавируса «Спутник V» готовится в этом году, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

12:12 Гаджиев: Рассказов сыграл с «Лестером» как защитник второй лиги Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал действия Николая Рассказова в матче третьего тура Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Лестером» (3:4).

12:10 В Совфеде прокомментировали идею психологического тестирования для учащихся Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предложили проводить регулярные психологические тестирования для учащихся.

12:09 В Роскачестве обнаружили следы пестицидов в некоторых образцах дарницкого хлеба Роскачество исследовало дарницкий хлеб 17 торговых марок, произведённый в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской и Курской областях. В некоторых образцах специалисты обнаружили следы пестицидов.

12:09 Томская область не планирует вводить нерабочие дни из-за COVID-19 с 23 октября Власти Томской области не планируют вводить дополнительные выходные дни с 23 октября из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости начальник регионального Департамента информационной политики Алексей Севостьянов.

12:03 Аналитик Гойхман дал прогноз по ценам на рынке недвижимости в России Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман предположил, что произойдёт с ценами на недвижимость в России в ближайший год.

12:01 В НАТО заявили о сохранении каналов контактов с Россией НАТО сохраняет каналы контактов с Россией, у альянса остаётся комбинированный подход к российской стороне, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

11:56 Малому бизнесу компенсировали более 21 млн рублей комиссий в системе быстрых платежей Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова рассказала, что с июля по сентябрь малый и средний бизнес (МСБ) получил 21,6 млн рублей в качестве компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП) в рамках госпрограммы.

11:53 Роскомнадзор: Google, Facebook, Twitter не удалили более 5 тысяч запрещённых материалов На площадках сервисов Google, Facebook, Twitter ещё не удалены около 5,5 тыс. запрещённых в России материалов. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.

11:50 Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА Сборная России улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА).

11:50 Врач Сафонова перечислила первые признаки сахарного диабета Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала об основных признаках сахарного диабета.

11:47 В Подмосковье запустили обучающую IT-платформу для молодёжи с особенностями здоровья В Московской области начала работу новая адаптированная IT-платформа для молодёжи с особенностями здоровья.

11:47 Юрист: Любовь Соболь может быть объявлена в международный розыск Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь могут объявить в международный розыск по линии Интерпола. Об этом в беседе с RТ заявил юрист правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин. По его словам, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом для объявления лица в международный розыск необходима санкция суда на его арест и его нахождение в федеральном розыске в России.

11:45 Диетолог Дианова рассказала об особенностях полезных супов Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, каким должен быть полезный суп.

11:44 В Москве за сутки выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом В Москве в течение суток выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 5847 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

11:42 В Тюменской области санаторий перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19 Санаторий «Светлый» в Ялуторовске (Тюменская область) перепрофилируют под коронавирусный госпиталь.

11:38 Ридли Скотт рассказал о своём творческом методе перед премьерой «Последней дуэли» Ридли Скотт, британский режиссёр и кинопродюсер, создатель фильмов «Чужой», «Гладиатор», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию» и других, перед премьерой картины «Последняя дуэль» рассказал, как воплощает в жизнь свои художественные образы.

11:36 Семейный врач Ивашкевич рассказала, кому противопоказан чеснок Семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич рассказала, что употребление чеснока противопоказано людям с определёнными заболеваниями.

11:34 Губерниев — о Гараничеве: это всегда бомба замедленного действия Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российского биатлониста Евгения Гараничева поехать на зимние Олимпийские игры 2022 года.

11:32 В России за сутки вновь выявлен максимум смертей пациентов с коронавирусом За сутки в России умерли 1036 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1028 пациентов. Общее число летальных исходов — 227 389.

11:32 В Москве реорганизуют бывшую промзону в Восточном Дегунино Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бывшая промзона столицы Вагоноремонт присоединилась к программе «Индустриальные кварталы».

11:31 В России выявили 36 339 случаев коронавируса за сутки В России в течение суток выявили 36 339 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 073 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

11:25 Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября Министерство просвещения России планирует сделать каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября.

11:25 Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде арестована Суд заключил под стражу до 18 декабря Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девочки в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

11:22 Суд в Москве запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за спора по патенту на платёжный сервис Samsung Рау.

11:17 Медведев согласился выступить на теннисном турнире в Акапулько Генеральный директор теннисного турнира в Акапулько Рауль Сурутуса сообщил, что россиянин Даниил Медведев выступит на соревнованиях в Мексике.

11:15 Вирусолог Аграновский прокомментировал появление в России разновидности коронавируса AY.4.2 Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.

11:11 Росэнергоатом заявил о парении на Ростовской АЭС из-за дефекта шва на трубопроводе Ночью 21 октября на втором энергоблоке Ростовской АЭС было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, по которому циркулирует нерадиоактивная вода.

11:05 СК возбудил дело после гибели четырёх человек в ДТП с автобусом под Владимиром Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил Следственный комитет.

11:00 Губерниев — о возможном недопуске Логинова на Игры-2022: это будет свинство Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный недопуск лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова на зимнюю Олимпиаду в Пекине 2022 года.

10:58 В Псковской области пока не планируют вводить нерабочие дни с 23 октября Администрация Псковской области пока не планирует введение нерабочих дней с 23 октября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

10:57 Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой Бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, который обвиняется в мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, оставлен под стражей.

10:53 В МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.

10:48 На Ростовской АЭС заявили о нормальном радиационном фоне на станции Радиационный фон на территории Ростовской АЭС после вывода второго энергоблока на регламентные работы в норме, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

10:46 Губерниев — об атаках норвежцев на Логинова: они вруны и лицемеры Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что после старта сезона-2021/22 возобновятся атаки на лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова.

10:43 Правительство выделит допсредства пострадавшим от паводков в Амурской области Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств пострадавшим от паводков в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

10:34 RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала о предпринимаемых шагах по восстановлению каналов, удалённых YouTube.

10:34 Вирусолог Альтштейн прокомментировал выявление разновидности коронавируса AY.4.2 в России Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.

10:32 В «Амуре» поделились подробностями инцидента с экстренной посадкой самолёта Глава пресс-службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Алексей Чечелев поделился подробностями инцидента с экстренной посадкой самолёта с хоккеистами команды.