Fox News: репарации за депортацию — Байден заплатит нелегальным мигрантам, выдворенным при Трампе

Белый дом намерен выплатить нелегальным мигрантам, разлучённым с семьями при администрации Трампа, по 450 тысяч долларов, сообщает Fox News со ссылкой на The Wall Street Journal. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, это более чем в четыре раза превышает сумму, которую власти выплачивают семьям погибших военнослужащих. Тем временем американские семьи с каждым днём беднеют, а государство не торопится им помогать, подчёркивает журналист.

В наше время, работая на кабельном новостном канале, постоянно изумляешься… Это весело, но в это трудно поверить: практически каждое утро, готовясь к выходу этой программы, мы натыкаемся на какую-нибудь новость из байденовского Белого дома — и думаем: «Да ладно! Совершенно невозможно, чтобы это было правдой! Я вас умоляю! Это слишком бредово!» И, конечно, практически каждое утро то, что мы принимали за шутку, оказывается сущей правдой! Это действительно происходит!



Байденовская администрация действительно настолько безумна. Они и вправду увольняют тысячи медсестёр в разгар пандемии. Увольняют тысячи полицейских во время разгула преступности. И нет, они нисколько не шутят, когда говорят вам, что вы видите настоящую женщину-адмирала. Джо Байден не хихикает. Он говорит вам, что повышение Рэйчел Левин — это победа для всех женщин. И он говорит это серьёзно! Он серьёзен во всех своих заявлениях, даже в тех, которых сам не понимает, — а таких большинство.



Как недавно сказал нам руководитель (сатирического сайта. — ИноТВ) The Babylon Bee, вести пародийный сайт теперь очень непросто. Какими бы креативными ни были ваши шутки, практически невозможно, чтобы по смехотворности они превосходили реальность.



Тем не менее даже по этим невероятно высоким стандартам сегодня мы можем с уверенностью объявить, что мы только что прочитали самую бредовую новость, когда-либо публиковавшуюся в этой стране. Что бы ни случилось в будущем — одному Богу ведомо, что будет дальше, — эта история будет увековечена как апогей политического сумасшествия. Пометьте эту дату в своём календаре, сегодня 28 октября 2021 года. Это день, когда безумие достигло предела.



Вот эта новость. Как сегодня пишет The Wall Street Journal, администрация Байдена решила выплачивать репарации нелегальным мигрантам. Иными словами, иностранцам, которые прибыли сюда без приглашения, сознательно нарушив законы, принятые нашим конгрессом на основании нашей конституции. Этим людям принесут униженные извинения и огромные суммы денег. За что? За то, что наше государство посмело исполнять собственные законы — по-видимому, теперь это аморально.



То есть байденовский Белый дом собирается платить преступникам за совершение преступлений. Практически невозможно поверить, что это правда, но это правда. Согласно The Wall Street Journal, администрация планирует, цитирую, «предложить семьям иммигрантов, разлучённым при администрации Трампа, компенсацию в размере около 450 тысяч долларов на человека; министерства юстиции, внутренней безопасности и здравоохранения США рассматривают возможность выплат, которые могут составить почти миллион долларов на семью».



Миллион долларов на семью нелегальных иммигрантов — в тот самый момент, когда американские семьи заметно беднеют с каждым днём. Вы будете удивлены, узнав, что, как пишет газета, подано уже около тысячи заявлений на репарации. Да почему бы и нет! Общая сумма выплат? Более миллиарда долларов.



Насколько это много? Давайте рассмотрим. Если вы — американский гражданин и вы погибаете на войне, защищая свою страну, наше государство обещает выслать вашей семье 100 тысяч долларов. То есть менее четверти той суммы, которую Джо Байден намерен платить нелегальным иммигрантам за причинённое неудобство — депортацию. Они, повторюсь, получат 450 тысяч долларов каждый — из ваших налогов. Это больше, чем получили некоторые жертвы терактов 11 сентября. Это больше, чем любой простой американец когда-либо получит от государства по какому-либо поводу. Большинство людей в нашей стране только отдают. Тем временем иностранцам, не уважающим наших законов и систем, достаётся джек-пот!



Посмотрим на картину в целом. Нельзя не задаться вопросом: как долго такое может продолжаться? Сколько пройдёт времени, прежде чем люди, на которых держится эта страна… Кстати, это не те же самые люди, которые управляют страной, это две совершенно разные категории! Сколько пройдёт времени, прежде чем те, на ком держится страна, решат, что с них хватит и они больше не будут с этим мириться? Зачем теперь платить налоги? Серьёзно. Это слишком оскорбительно. Слишком деструктивно. Это зло.



Кто знает, как скоро мы к этому придём, но такими темпами это уже не за горами! А пока что мы можем знать точно? Мы можем быть уверены в том, как воспримет это объявление весь остальной мир. Почему бы сейчас и не пересекать нашу границу незаконно? Надо быть сумасшедшим, чтобы этого не делать! Джо Байден в буквальном смысле платит тем, кто так поступает!



Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.