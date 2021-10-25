Fox News Оригинал

Конгрессмен: за год в США пробрались более 2 млн нелегальных иммигрантов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Ситуация на границе с Мексикой угрожает национальной безопасности США: предполагается, что за 2021 год границу пересекли более двух миллионов человек, включая разыскиваемых террористов. Об этом заявил в эфире Fox News конгрессмен-республиканец Эндрю Биггс. По его словам, вице-президент США не занимается миграционным кризисом, однако это даже хорошо, ведь Камала Харрис портит всё, к чему прикасается.

Почему администрация готова полностью оставлять без внимания тот факт, что больше миллиона… гораздо больше миллиона людей просто взяли и прошли в нашу страну?

ЭНДРЮ БИГГС, конгрессмен США: Я назову две-три причины. Во-первых, открытая граница была их предвыборным лозунгом. Во-вторых, они намекали, что, по их мнению, эти люди потом будут голосовать за Демократическую партию. Отчасти поэтому они хотят объявить амнистию для этих людей — в конечном счёте это шаг к предоставлению им гражданства. В-третьих, в этой администрации много тех, кто не верит в вестфальскую идею государств-наций, они не верят в само понятие государства-нации. Левые давно мечтают это упразднить. Вот три причины. Но в конечном итоге всё это ослабляет безопасность страны, и сейчас это проблема национальной безопасности.

Мы хотим вывести на экран статистику по 2020 и 2021 финансовым годам. Финансовый год закончился в сентябре. В прошлом году на границе было 458 тысяч задержаний. А в этом году — 1 734 686. И это только задержания! Есть ещё десятки тысяч, а то и сотни тысяч людей, перешедших границу, но не попавшихся.

ЭНДРЮ БИГГС: Так и есть, Джон. По оценкам, таких не менее полумиллиона. Итак, есть известные нам случаи, когда люди не попались при переходе границы, таких примерно тысяча в день. Но есть ещё много других, о которых мы не знаем. Нам неизвестно, сколько их прибывает в страну, куда именно они идут, откуда они родом и какие у них намерения.

Если они не сдаются… Сейчас ведь все сдаются, зная, что их, скорее всего, выпустят и оставят на территории страны. Но если они не сдаются, вероятно, они занимаются контрабандой наркотиков или людей, в том числе с целью сексуальной эксплуатации. А некоторые из приходящих в нашу страну разыскиваются как террористы.

Когда я был там неделю назад и встречался с руководством пограничного патруля, как раз задержали парня из Сирии, пробравшегося в нашу страну. Итак, это реальная проблема, Джон. В этом году в страну незаконно проникли более двух миллионов человек.

А где же вице-президент? Ведь это ей положено решать эту проблему, так?

ЭНДРЮ БИГГС: Ей положено. Однако она разглагольствует о том, что корень проблемы — изменение климата. Хотя она смогла бы лучше разглядеть корень проблемы, если бы просто посмотрела в зеркало. Это она и Джо Байден, с их ужасной политикой и неумением проявить лидерские качества в решении этих вопросов. Я даже рад, что она не проявляет большего участия, потому что ей свойственно портить всё, к чему она прикасается.

Тем временем к нам движется этот огромный караван (мигрантов. — ИноТВ), по-видимому, самый большой за всю историю. Он движется с юга Мексики по направлению к нашей границе. Что предпринимает администрация, чтобы решить эту проблему?

ЭНДРЮ БИГГС: Насколько я знаю, администрация только наблюдает. А нам нужно активное сотрудничество с правительством Мексики и с государствами Северного треугольника, чтобы препятствовать этим караванам. Как было при президенте Трампе: когда он стал работать с лидерами этих государств, они начали помогать нам останавливать эти караваны. А эти не делают ничего, только наблюдают! В последние пару недель я встречался с пограничниками в разных секторах, спрашивал: «Что вы собираетесь делать?» Они разрабатывают планы, но у них не хватает личного состава и помещений, чтобы справиться с этой проблемой. И нам необходима помощь мексиканского правительства. И ещё, откровенно говоря, было бы неплохо, если бы руководство нашего государства тоже как-то помогало.

С нами был конгрессмен от Аризоны, республиканец Энди Биггс. Спасибо!

ЭНДРЮ БИГГС: Спасибо, Джон.

Дата выхода в эфир 24 октября 2021 года.

 

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