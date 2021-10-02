Жена пограничника из США: Байдену плевать на американских граждан

Администрация президента США Джо Байдена обязала всех сотрудников Пограничной службы США сделать прививку от коронавируса под страхом увольнения в случае отказа, передаёт Fox News. Как заявила в интервью каналу супруга пограничника из Дель-Рио Келси Френч, такая ситуация возмутительна, поскольку американские власти покушаются на свободы тех, кто защищает народ, не обращая при этом никакого внимания на то, распространяют ли коронавирус прибывающие в США мигранты. По мнению Френч, это показывает, что проблемы американских граждан Байдена в целом не слишком заботят.

Невакцинированным пограничникам теперь грозит увольнение, если они не сделают укол. Вчера мы обсудили эту тему с конгрессменом Майклом Уолтцем, он заявил, что Белому дому следует закрыть границу и прекратить нападки на единственных защитников этой границы. Давайте послушаем.



МАЙКЛ УОЛТЦ, конгрессмен США: Администрация не поддерживает этих храбрых мужчин и женщин, которые каждый день просыпаются для того, чтобы защитить наше население и нашу границу. На этих людей давят, вместо того чтобы сосредоточиться на своём политическом курсе и перестать привлекать тысячи мигрантов, у многих из которых COVID.



Наш следующий гость — Келси Френч, жена пограничника из Дель-Рио, который может потерять работу. Сейчас она с нами на связи. Келси, какой это бред — ваш муж защищает нас всех, а его могут уволить, потому что он не сделал укол. Тем временем границу пересекают нелегальные мигранты, возможно, больные COVID, непривитые, и им за это ничего нет.



КЕЛСИ ФРЕНЧ, жена пограничника: С тех пор как заговорили об этом требовании, я была просто в ярости. Потому что я чувствовала то же самое. Я думала: «Как они могут впускать всех этих людей, с положительными тестами (на COVID. — ИноТВ), и никого это даже не смущает?» А наказывают при этом наших мужей и наших жён, людей, рискующих жизнью ради нашей безопасности! Пограничная служба уже страдает от нехватки кадров, она не в состоянии справляться с ситуацией, как мы видели на прошлой неделе здесь, в Дель-Рио. У нас уже не хватает ресурсов. А через пару месяцев многие мужчины и женщины не смогут оставаться на службе. То есть они уже решили, что не останутся.



Пытаясь смириться с этим фактом, можете ли вы понять, почему байденовский Белый дом так поступает с вами и вашей семьёй?



КЕЛСИ ФРЕНЧ: Думаю, всякому, кто внимательно следит за происходящим, ясно, что он (Байден. — ИноТВ) печётся в первую очередь не об американских гражданах. Не думаю, что мы у него в приоритете. Мне кажется, он на самом деле и не считает, что работает на нас. По-моему, у него более масштабная повестка дня. И, честно говоря, впечатление такое, что ему безразлично…



Что вы будете делать, если байденовский Белый дом уволит вашего мужа за то, что тот не вакцинировался? Чем он будет зарабатывать?



КЕЛСИ ФРЕНЧ: Не знаю. У нас ведь маленькие дети, четверо детей, и это наш единственный доход. И мой муж очень серьёзно относится к своей роли отца и мужа. Так что он не считает допустимым потерять работу по такому поводу. Поэтому мы сейчас только молимся, надеясь на чудо, надеясь на то, что ситуация изменится и он не потеряет работу.



Почему ваш муж делает эту работу? Почему он оставляет жену и детей посреди ночи и устремляется навстречу серьёзной опасности изо дня в день? Почему он этим занимается?



КЕЛСИ ФРЕНЧ: Изначально он устроился на эту работу, потому что, как он мне сказал, он хотел изменить мир к лучшему, он хотел заниматься чем-то осмысленным, чем-то бо́льшим, чем он сам. Думаю, то же самое можно сказать про многих сотрудников. Многие из них посвятили этому годы своей жизни, все они очень хорошо подготовлены. Это непростая работа. Так что не только сотрудники, но и семьи, которые они оставляют дома, многим жертвуют. И мы знаем, что это жертва, что, может быть, однажды они не вернутся домой. Знаете, печально, что это требование… оно… я не знаю, это просто выбивает из колеи! Я не знаю!

Давайте только на секунду с вами задумаемся, что эта ситуация — когда храбрых людей вроде вашего мужа и многих его коллег могут уволить с позиции наших защитников просто за то, что они реализуют свои базовые права и свободы, — означает для будущего нашей страны, для будущего непосредственно Америки. У вас ещё 30 секунд, Келси.

КЕЛСИ ФРЕНЧ: Это всё очень страшно. Люди, которые живут не здесь, не в этих местах, просто не понимают, что пересекают нашу границу, и она скоро станет совсем открытой, будет даже хуже, чем раньше. А эти мужчины и женщины, которые прошли подготовку и находятся там, на передовой, — единственные, кто нас оберегает по ночам. Это они нас защищают, чтобы мы могли спокойно спать. А через пару месяцев здесь станет по-настоящему страшно.

Келси, компенсировать вашему мужу запрлату у нас возможности нет, но мы хотя бы можем выразить вам благодарность. Понимаю, что этого мало, но мы благодарим вас за то, что выносите все тяготы, пытаясь поддерживать супруга, а вашего мужа — за то, что он делает, стараясь защитить уже нас.

КЕЛСИ ФРЕНЧ: Большое вам спасибо.

Желаем вам удачи.

КЕЛСИ ФРЕНЧ: Благодарю вас.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.