Fox News: «самая этичная» в истории США администрация активно нарушает правила, и Байден подаёт всем пример

За короткий период времени члены администрации Байдена нарушили несколько требований и законов, передаёт Fox News. При этом, как напоминает канал, ранее пресс-секретарь Белого дома уверяла, что у них самая этичная администрация в истории США.

Администрация Байдена, похоже, нарушает правила налево и направо. Тон этому задаёт сам президент. Появилось видео, на котором он и первая леди нарушают действующее в Вашингтоне требование к обязательному ношению масок в помещениях. Произошло это в дорогостоящем итальянском ресторане в Джорджтауне.



Между тем его вице-президента обвиняют в нарушении федерального закона Налогового управления СШA, который запрещает освобождённым от уплаты налогов религиозным учреждениям заниматься политической деятельностью. Произошло это после того, как она появилась на видео, которое сейчас показывают в 300 храмах Вирджинии. На этом видео она, по сути, призывает зрителей голосовать за кандидата в губернаторы Терри Маколиффа.



КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Нас учили, что наша священная обязанность — громко высказаться и доносить мнение нашего общества. С моей точки зрения, для каждого из нас одним из самых значимых способов воспользоваться своим голосом является голосование. Поэтому, жители Вирджинии, у вас сейчас есть возможность высказаться путём голосования, поскольку пришло время выборов. Я считаю, что мой друг Терри Маколифф — это тот самый лидер, в котором в настоящий момент нуждается Вирджиния.



У вице-президента теперь неприятности. Но предвыборная гонка за пост губернатора Вирджинии также обернулась неприятностями для пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Одна из надзорных правительственных групп подала жалобу на её этическое поведение, заявив, что она нарушила закон Хэтча, по всей видимости, поддержав Маколиффа в ходе брифинга. Давайте послушаем.



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Я должна проявлять осторожность с политической аналитикой, которую я здесь озвучиваю, и мне не следует слишком сильно ею увлекаться. Я думаю, что президент, разумеется, хочет, чтобы бывший губернатор Маколифф стал в будущем губернатором Вирджинии. В их программах есть много общего: тут и необходимость инвестировать в перестройку наших дорог, железнодорожных путей и мостов, и потребность упростить женщинам жизнь в плане их возвращения на работу. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь бывшему губернатору Маколиффу. И мы верим в программу, которую он представляет.



Джейсон, всего за 36—48 часов произошло три нарушения этики. Но, по-моему, всё это звучит особенно неприятно и возмутительно, если послушать вот это более раннее заявление Джен Псаки.



ДЖЕН ПСАКИ: У нас самые высокие в истории этические стандарты среди всех администраций. Об этом заявил целый ряд официальных лиц, занимающихся вопросами этики. И мы этим гордимся. Мы также комплектуем наш штат беспрецедентными темпами, и это самая разнообразная администрация в истории США, поэтому мы определённо ожидаем, что все будут придерживаться этих высоких этических стандартов, которые применяются и в плане того, как мы действуем, и в плане того, как мы набираем персонал.



Самая этичная администрация в истории. Джейсон?



ДЖЕЙСОН ЧЕЙФИЦ, обозреватель Fox News: Да, и именно её заместитель кое-что сделал, и СМИ его в этом уличили, так что его пришлось уволить. Мне очень нравится, когда Джен Псаки говорит: знаете, мы не можем высказывать своё мнение по этому вопросу. И тут же она высказывает своё мнение. Просто смешно слышать заявления о том, что это самая этичная администрация с тех пор, как по Земле ходили динозавры. Прямо сейчас, в реальном времени, разворачиваются три показательных случая. Не знаю, как, глядя в камеру, она заявляет подобное, и никто не призывает её за это к ответу.



Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.