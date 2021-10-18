Fox News: в США больше нет демократии и равенства перед законом

Последние пять лет показали, что, кого бы ни избрал американский народ, настоящая власть принадлежит несменяемому правящему классу, которому нет дела до избирателей, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, в США не осталось равенства перед законом: сторонникам «режима» прощаются убийства и грабежи, а противников преследуют даже за самооборону.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: С Байденом так: вы злитесь на него, но при этом вам его жалко, потому что у него в буквальном смысле старческий маразм. И до какой степени можно на него злиться? Это гениально — навязать такое публике! Если бы вам потребовалась картонная фигура, прикрываясь которой, вы могли бы управлять страной, вы бы выбрали Байдена!



ЖАНИН ПИРРО, ведущая Fox News: Но ещё более гениально то, что люди практически связаны по рукам и ногам, они ничего не могут с этим поделать, потому что знают, что альтернатива — это (вице-президент США. — ИноТВ) Камала Харрис, которая никому не нравится! Как можно быть такой пустой? Даже реклама, в которой она снялась… «О, вы своими глазами увидите космос, Луну!» Я вас умоляю!



ТАКЕР КАРЛСОН: Так и есть, и опять-таки она, как и Байден, ходячий средний палец в адрес демократии. Камалу Харрис избрали в сенат от штата, где нет функционирующей демократии. Это однопартийный штат, поэтому Демократическая партия может поставить любого. Камала Харрис, как вы только что отметили, была глубоко непопулярна среди демократов Калифорнии, но они голосуют рефлекторно, поэтому её избрали.



Камала Харрис не нравится никому. У неё нет вообще никаких достижений, она глубоко посредственна и уязвима. Всё в ней ужасно. И тем не менее она самый уполномоченный человек из всех, кто пребывает в сознании, во всём госаппарате США! Разве это демократия?



Опять-таки… Мне жаль, если мои слова прозвучат наивно, но для человека, который вырос в этой стране, как я, прожил здесь 50 лет, думая: «Это вроде бы по-настоящему. К народу не во всём прислушиваются, но, главное, народ сам выбирает своих лидеров»… Последние пять лет доказали, что это неправда! Если вы выберете кого-то, кто им не нравится, они его уничтожат! Если вы… Я хочу сказать, что на самом деле власть принадлежит не нам!



ЖАНИН ПИРРО: Майк Флинн (бывший советник Трампа по национальной безопасности. — ИноТВ) — человек, которого ненавидел Обама…

ТАКЕР КАРЛСОН: Именно. Именно.



ЖАНИН ПИРРО: … и это продолжилось даже при администрации Трампа! Когда судья, по сути, заявил: «Я скину мантию, выйду на прокурорское место и предъявлю ему обвинения в государственной измене!» Притом, что ему (Флинну. — ИноТВ) не вменяли государственную измену!



ТАКЕР КАРЛСОН: Именно.



ЖАНИН ПИРРО: Такое впечатление, что все эти люди до сих пор работают, как же американский народ может доверять этому президенту?



ТАКЕР КАРЛСОН: Не может. И вот что забавно. Я думаю, что я весьма… Я льщу себе, что я тонкий знаток политики…



ЖАНИН ПИРРО: Так и есть!



ТАКЕР КАРЛСОН: Но на самом деле это не так! Потому что мне потребовались годы, чтобы разобраться в том, что произошло с Майком Флинном. Мне потребовалось много месяцев, чтобы понять, что Джо Байден действительно победит на праймериз и что у него есть шансы на избрание. Потому что это так непохоже на привычную американскую политику.



Правда о Майке Флинне… И опять-таки я признаю себя виновным в том, что годами не понимал этого! Правда в том, что Трампа избрали, но он на самом деле не контролировал исполнительную власть, сотни тысяч федеральных сотрудников, которые, по сути, продолжали отчитываться перед Бараком Обамой! То есть вы можете изменить имя человека, который стоит во главе, но вы не меняете людей, которые всем управляют. В начале 2017 года Обама по-прежнему многое контролировал!



Это не демократия! Это несменяемый правящий класс, который всем управляет без оглядки на желания избирателей. Это по-настоящему жутко! И это трудно принять, если вы верите в основополагающие американские идеалы. Но это правда!



ЖАНИН ПИРРО: Да, это правда. И, знаете, для человека вроде меня… Я 32 года проработала в правоохранительных органах. И я говорила, что, если нет никакой уголовной ответственности для всех этих людей, которые неоднократно лгали конгрессу, пересылали по электронной почте секретную информацию, а ведь обычных людей за такое сажают в тюрьму… Мне приходится спрашивать себя, чем я занималась 30 лет…



ТАКЕР КАРЛСОН: Именно.



ЖАНИН ПИРРО: Потому что правосудие должно быть одинаковым для всех! И я всё больше разочаровываюсь… И я хочу, чтобы кто-то сказал мне: «Не теряй веру, Жанин, это по-прежнему Америка». Но так ли это?



ТАКЕР КАРЛСОН: Что такое Америка? Америка как система — это прежде всего равенство перед законом. Это важнее даже, чем наша рыночная экономика и наш высокий уровень жизни. Федеральная власть обращается со всеми гражданами как с гражданами, кем бы ни были их родители, каков бы ни был их внешний вид и за кого бы они ни голосовали. Перед законом все равны. Это главное обещание нашей страны. И если убрать это, то что же останется? Не так уж много.



ЖАНИН ПИРРО: Не так уж много.



ТАКЕР КАРЛСОН: Мне очень неприятно говорить это, но ведь это не единственный пример. Дело не только в том, что сын президента (Хантер Байден. — ИноТВ) совершил тяжкое федеральное преступление, нарушив оружейное законодательство, и ему так и не предъявили обвинений… Дело не только в том, что полицейский, уже попадавшийся на халатном поведении, застрелил (безоружную участницу беспорядков в Капитолии. — ИноТВ) Эшли Бэббит и никто не призвал его к ответу… Таких примеров тысяча!



И вот к чему всё сводится: противников режима наказывают, а союзников режима не наказывают. То есть вы можете буквально разграбить магазин Macy’s в центре Манхэттена, и у вас не будет никаких проблем. Но если вы попытаетесь защитить свою собственность с оружием в руках, как та пара в Сент-Луисе, вам предъявят обвинения. Потому что вы не голосуете за Байдена. Вот так всё просто!



Дата выхода в эфир 17 октября 2021 года.





