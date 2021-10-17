Welt: рекорд за решёткой — американец отсидел 42 года за преступление, которого, вероятно, не совершал

62-летний гражданин США провёл в тюрьме 42 года — при этом он утверждает, что не совершал тройного убийства, передаёт Welt. Настоящие преступники также говорят о его непричастности, а единственный свидетель, опознавший в нём одного из стрелявших, забрал свои показания. Окружной прокурор верит в его невиновность и призывает признать ошибку системы, однако Кевин Стрикленд до сих пор за решёткой.

Мы остаёмся в Соединённых Штатах Америки. Более 40 лет тюрьмы — и не совершал преступления. По крайней мере, так утверждает 62-летний гражданин США. Окружной прокурор ему верит, но он всё ещё не на свободе. Если его действительно оправдают, его тюремное заключение может стать одним из самых длительных незаконных сроков в истории Соединённых Штатов. Из США Нэнси Ланцендёрфер.

Более 42 лет он находится за решёткой, однако, по его словам, ни в чём не виноват. Кевин Стрикленд не должен оставаться здесь больше ни дня — так считает и прокурор округа Джексон в американском штате Миссури.

ДЖИН ПИТЕРС БЕЙКЕР, прокурор округа Джексон: Если наша система совершила ошибки, это нужно признать. И то, что мы сделали в этом случае, было неправильным.

Джин Питерс Бейкер выступила с этим заявлением в мае. Спустя пять месяцев Стрикленд всё ещё находится за решёткой.

КЕВИН СТРИКЛЕНД, заключённый: Меня арестовали за три месяца до моего 19-летия. Интересно, буду ли я здесь и на свой 63-й день рождения. Проволочки и преграды, кажется, никогда не кончатся.

Потому что генеральный прокурор штата Эрик Шмитт не верит в невиновность Стрикленда и считает, что по его делу в конце концов было проведено справедливое судебное разбирательство. Конец истории.

Канзас-Сити, 1978 год. После тройного убийства единственный свидетель опознал в Стрикленде одного из стрелявших. Суд присяжных признал его виновным в 1979 году. Позднее двое из четырёх настоящих преступников заявили, что Стрикленд не имел никакого отношения к убийству, а главный свидетель отказалась от своих показаний. По её словам, она дала их под давлением полиции.

Новый закон позволяет Стрикленду предстать перед судом, чтобы доказать свою невиновность, но заседание дважды откладывалась.

КЕВИН СТРИКЛЕНД, заключённый: Они сказали, что я могу вернуть свою жизнь. Но у меня её никогда не было. Я могу попытаться построить её с нуля, но у меня никогда не было жизни, к которой я мог бы вернуться.

Дочери Стрикленда было семь недель, когда его арестовали. Новая дата заседания назначена на 8 ноября.

Дата выхода в эфир 15 октября 2021 года.