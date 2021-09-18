NBC: 78-летнего американского мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги

14:59 Глушаков прибыл в сборную России для подготовки к октябрьским матчам Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков присоединился к сборной России по футболу для подготовки к октябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

14:57 Проценко высказался о ситуации с коронавирусом Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павлу Зарубину высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

14:45 Рианчо считает, что «Спартак» обыграет на выезде «Ахмат» Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».

14:39 Расходы на национальную оборону России в 2022 году составят более 3,5 трлн рублей Расходы федерального бюджета на национальную оборону России в 2022 году превысят 3,5 трлн рублей и составят 2,6% прогнозируемого ВВП страны, при этом расходы на экономику составят 3,46 трлн рублей, а крупнейшим разделом федерального бюджета станет социальная политика — на неё в следующем году планируется потратить более 5,8 трлн рублей.

14:35 В Белоруссии за сутки выявили 1899 случаев коронавируса В Белоруссии за сутки выявили 1899 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 543 976.

14:29 Олимпийский призёр в прыжках на батуте Ушаков принял решение продолжить карьеру Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров сообщил, что обладатель серебряной медали Олимпиады 2012 года в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков принял решение продолжить спортивную карьеру.

14:17 В Минпросвещения не ожидают массового закрытия школ из-за COVID-19 Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность массового закрытия школ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

14:14 В РФС не исключили, что Самошников присоединится к сборной перед матчем со Словакией В Российском футбольном союзе (РФС) оценили вероятность участия в октябрьских матчах национальной сборной получившего травму защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

14:01 Московское «Динамо» стало девятикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом Московское «Динамо» переиграло архангельский «Водник» в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом.

13:56 Украина обсуждает с ЕС создание телеканала для борьбы с «российской дезинформацией» Украина и Евросоюз обсуждают возможность создания телеканала для борьбы с «российской дезинформацией», заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце, где прошло заседание партии «Слуга народа».

13:50 Лутфуллин — о победе на Гран-при в Польше: выходил на лёд с холодной головой Россиянин Глеб Лутфуллин прокомментировал победу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

13:40 Синоптики рассказали о погоде в Сочи 4 октября Согласно прогнозам синоптиков, днём 4 октября местами на территории города-курорта Сочи ожидается сильный дождь, а также гроза.

13:26 Отец Черышева — о травме сына: надеялись успеть восстановиться к матчам сборной Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий рассказал о сроках восстановления сына после травмы.

13:25 Правящая партия Грузии опережает оппозицию на местных выборах более чем на 15% Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» убедительно лидирует на местных выборах в Грузии после подсчёта голосов на 99,92% избирательных участков, пишет Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК.

13:13 Зеленский заявил, что ещё не решил, будет ли баллотироваться на второй срок Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ещё не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

13:11 В ФТР отреагировали на новые правила об обязательной вакцинации перед Australian Open Пресс-атташе Федерации тенниса России (ФТР) Илья Вержба прокомментировал новость об обязательной вакцинации всех участников Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

12:58 Политолог Светов назвал блефом слова Зеленского о возможной встрече с Путиным Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат».

12:52 Магнуссон — о матче с «Краснодаром»: ЦСКА имел больше моментов для победы Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

12:43 Летевший из Москвы в Симферополь самолёт сел в аэропорту Ростова-на-Дону Самолёт, выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) по запросу командира экипажа.

12:41 Шунин заявил, что будет готов к матчу со «Спартаком» Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что полностью восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

12:28 Зеленский считает, что его встреча с Путиным тет-а-тет может дать «неожиданный результат» Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат».

12:26 Червиченко назвал причины нестабильной игры «Динамо» Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему столичное «Динамо» показывает нестабильную игру.

12:23 В Москве за сутки выявили 4294 случая коронавируса В Москве за сутки выявили 4294 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

12:14 Зеленский высказался о ситуации с Саакашвили Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили.

12:06 Керефов оставил пояс чемпиона ACA в легчайшем весе вакантным Пояс чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в легчайшем весе стал вакантным.

12:04 Синоптик Шувалов рассказал о повышающей настроение погоде в столичном регионе Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

12:00 The Sun: Шевченко может возглавить шотландский «Селтик» Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить шотландский «Селтик».

11:57 В России зафиксирован суточный максимум смертей среди пациентов с коронавирусом В России за сутки скончались 890 человек с подтверждённым коронавирусом, это суточный максимум по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране с начала пандемии.

11:47 В России за сутки выявили 25 769 случаев коронавируса В России за сутки выявили 25 769 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 25 219 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

11:42 Спортсменов без прививки от коронавируса не допустят на AO-2022 и Гран-при Австралии «Формулы-1» Правительство австралийского штата Виктория ввело новое правило об обязательной вакцинации от коронавируса для работников профессионального спорта.

11:36 Кабмин утвердил постановление о проведении музыкального конкурса имени Рахманинова Правительство России утвердило постановление о проведении международного музыкального конкурса имени Рахманинова.

11:20 Ковитиди сравнила с «дежурной шуткой» слова Зеленского о «наглой» внешней политике Киева Сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT слова украинского президента Владимира Зеленского о «наглости» международной политики Киева.

11:15 Николаев: Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром» Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод в компенсированное время матча десятого тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар».

11:10 Собянин рассказал о проектировании гостиниц в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о проектировании гостиниц в столице.

10:59 Янченков — о победе на Гран-при в Гданьске: очень рады, что получилось отыграться Российский фигурист Матвей Янченков, который выступает в дуэте с Екатериной Чикмарёвой, поделился впечатлениями от победы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

10:55 Установлен подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбуржье Полицейские и следователи Оренбургской области установили личность подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае, это ранее судимый мужчина. Ведомство распространило ориентировку с фотографиями подозреваемого.

10:41 Политолог Шаповалов прокомментировал сообщения о возможном создании военной миссии ЕС на Украине Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.

10:37 Избранный в Госдуму Терюшков заявил, что продолжит помогать «Химкам» Бывший глава Министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, который был избран в Государственную думу, заверил, что продолжит оказывать поддержку клубу РПЛ «Химки».

10:27 Путин поздравил президента и канцлера ФРГ с Днём германского единства Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель по случаю национального праздника — Дня германского единства.

10:23 Акатьева рассказала о планах на будущее и победе на Гран-при в Гданьске Россиянка Софья Акатьева прокомментировала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

10:12 В Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса В Ангарске Иркутской области маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Lada Granta. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

10:05 Мироманов: надо прибавлять, чтобы пробиться в основную команду «Вегаса» Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов поделился впечатлениями о первом предсезонном матче в НХЛ.

09:58 Пхеньян раскритиковал Совбез ООН за обсуждение ракетных пусков КНДР Северная Корея осудила Совет Безопасности ООН за обсуждение на заседании ракетных пусков КНДР. В Пхеньяне назвали это «проявлением двойных стандартов».

09:44 Любушкин и Провольнев помогли «Аризоне» переиграть «Анахайм» Российские защитники «Аризоны Койотс» Илья Любушкин и Владислав Провольнев сделали по одной голевой передаче в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

09:43 С начала года ОМОН изъял более 200 тысяч боеприпасов Бойцы ОМОНа Росгвардии изъяли с начала года более 200 тыс. боеприпасов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

09:29 Российский фигурист Гурейро вошёл в комиссию спортсменов EOC В пресс-службе Европейских олимпийских комитетов сообщили, что российский фигурист Джонатан Гурейро был избран в комиссию спортсменов EOC.

09:28 Самолёт Санкт-Петербург — Ош вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира Пассажирский самолёт, следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в киргизский Ош, вынужденно приземлился в аэропорту Казани после того, как пассажиру стало плохо, его госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

09:19 Российский мотогонщик Лагута победил на чемпионате мира по спидвею Россиянин Артём Лагута одержал победу на чемпионате мира по спидвею 2021 года.

09:13 Матвиенко высказалась об отношениях России и ФРГ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму президенту бундесрата (палаты представителей федеральных земель) ФРГ Райнеру Хазелоффу по случаю национального праздника — Дня германского единства.