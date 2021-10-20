Die Welt: провалы Байдена могут превратить его в «хромую утку»

Президентство Джо Байдена сопрягается со множеством разных проблем, пишет Die Welt. Неудачи в борьбе с пандемией, отсутствие внятной стратегии в отношении Китая, хаос в конгрессе и кризис на границе с Мексикой обрушили рейтинг политика. Как отмечает издание, если в следующем году демократы потеряют большинство в палате представителей, то Байден рискует стать «хромой уткой».

Президент США Джо Байден сталкивается с целым рядом проблем, пишет Die Welt. Одной из последних стал хаос в конгрессе, вызванный дебатами вокруг принятия многомиллиардной программы Байдена по защите климата и социальному обеспечению. Двое сенаторов-демократов выступили против, что делает одобрение программы невозможным. Как отмечает издание, недоверие внутри Демократической партии выросло настолько, что сейчас возникают проблемы даже с утверждением куда менее дорогостоящей и спорной инфраструктурной программы.

Как отмечает издание, демократов всегда раздражало, когда Дональд Трамп предлагал вводить штрафные меры против Китая, однако теперь они осознали, что мягкий курс в отношении Пекина не работает. Байден говорит о необходимости изменений, однако за восемь месяцев своего пребывания в должности президента он так и не предложил последовательной стратегии в отношении КНР, отмечает Die Welt. Фактически Байден продолжает курс своего нелюбимого предшественника Трампа, так и не отменив введённые им торговые пошлины. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен недавно отметила, что пошлины на импорт из Китая наносят ущерб американским потребителям.

Ещё одной проблемой является пандемия коронавируса, пишет издание. С момента начала эпидемии число жертв в США уже достигло 700 тыс. человек. Отмечается, что смертность в США в два раза выше, чем, например, в ФРГ. При этом ещё 4 июля Байден, выступая в Белом доме, заявил, что «сегодня мы как никогда близко к независимости от этого смертельного вируса». Однако это заявление оказалось преждевременным, отмечает Die Welt: уже в конце июля Байдену снова пришлось носить маску в ходе публичных выступлений. Лишь 56% населения США на данный момент полностью привито от коронавируса. Многие американцы не доверяют правительству. Пандемия обнажила недостатки здравоохранительной системы и снизила ожидаемую продолжительность жизни. ПЦР-тесты теперь практически недоступны, а также значительно дороже, чем в прочих развитых странах.

Слабым местом администрации Байдена остаётся и миграционная политика, считает Die Welt. Кризис на границе с Мексикой до сих пор не удалось разрешить: за июль и август пограничная служба США зафиксировала 200 тыс. попыток нелегального пересечения американо-мексиканской границы. При этом курс Байдена в вопросе миграции фактически ничем не отличается от курса его предшественника Дональда Трампа, отмечает издание: Байден использует ситуацию с пандемией как повод для депортации любого человека, пытающегося пересечь границу.

Популярность и высокие рейтинги, с которыми Байден вступал в должность президента, давно растворились, пишет Die Welt. Своей непоследовательной политикой в отношении коронавируса и несоблюдением предвыборных обещаний он растерял значительную часть доверия со стороны населения. Согласно данным Gallup, рейтинг Байдена снизился до 43%. Как отмечает издание, если в следующем году демократы потеряют большинство в палате представителей, то Байден станет «хромой уткой».