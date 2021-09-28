Fox News: Байден пожаловался индийскому премьеру на американские СМИ, позабыв о включённых камерах

Индийские медиа запечатлели то, как Джо Байден критикует работу американских СМИ, сообщает Fox News. Байден заявил, что отвечать на вопросы журналистов нереально, поскольку они никогда не спрашивают по существу.

В пятницу один из наших продюсеров наткнулся на отрывок с индийского телевидения. Дело в том, что вечером прошлой пятницы Белый дом посетил премьер Индии и индийские медиа зашли внутрь раньше американских. Посмотрите, что попало на их камеры.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сейчас мы пригласим прессу. Индийская пресса ведёт себя гораздо лучше американской. Мне кажется, на вопросы американских журналистов невозможно отвечать, потому что они не зададут ни одного вопроса по существу.

Всё это правда и говорит очень многое о Белом доме. Надо сказать, что это весьма тревожно. Вспомните, что случилось между Борисом Джонсоном и Джо Байденом на прошлой неделе.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Может, сейчас будет задана парочка вопросов, всего парочка?

ДЖО БАЙДЕН: Удачи.

Что не так с принятием вопросов от прессы у лидера свободного мира? Такова традиция, все, кто работал в администрации Обамы, знают об этом. Всё это очень расстраивает. Вы хотите, чтобы Индия оставалась восточной демократией, но при этом не принимаете вопросов от журналистов, потому что боитесь, что они будут «не по существу», и потому что вы не хотите комментировать какие-то посторонние темы? Мне кажется, это ужасно.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.