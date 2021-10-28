Fox News: Байден раскрыл границу настежь и построил стену вокруг своей дачи

Толпы мигрантов со всех концов мира прибывают на территорию США, зная, что при нынешней администрации их не выдворят из страны, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, исполнение иммиграционных законов в США фактически приостановлено, а вместо стены на границе Байден возвёл стену вокруг своей дачи — за счёт налогоплательщиков.

Вы видите, как караван (мигрантов. — ИноТВ) движется сюда, сметая с пути полицейские заграждения.



Все сопереживают мигрантам, стремящимся в нашу страну в поисках лучшей жизни. Конечно. Главное, о чём всегда должно заботиться наше государство, это благополучие американских граждан, притом что страна быстро беднеет. Но в целом мы сочувствуем. Однако мигранты, агрессивно прорывающиеся сквозь ряды полицейских… Нет. Таких сюда пускать нельзя. Никогда. Никто из тех, кто так поступает, не может быть каким-либо образом полезен Соединённым Штатам. Точка.



Кстати, в отличие от прошлых лет, теперь эти мигранты прибывают не только из Латинской Америки. Некоторые аж из Китая! Опять-таки, почему бы им не прибывать сюда? Граница сейчас открыта для всех, не только для выходцев из Центральной Америки. Корреспондент Fox News Грифф Дженкинс много лет освещал такие караваны. На этих выходных он отправился на юго-запад Мексики и сразу же отметил, как сильно всё изменилось. Взгляните!



ГРИФФ ДЖЕНКИНС, корреспондент Fox News: Мы находимся в городке Уэуэтан, в 16 милях к северу от Тапачулы, откуда вышел этот караван. Вы можете их видеть… Вот дети на качелях… Но мы видим много семей, много детей, и мы видим мигрантов из множества различных стран, не только из Центральной Америки, как было в 2019 году. Северный треугольник: Гондурас, Гватемала, Сальвадор. А здесь мы видим гаитян, нам даже встретилась одна женщина из Китая. Мы не смогли с ней поговорить, потому что она не владеет ни испанским, ни английским. Все, с кем мы сегодня говорили, заявляли нам, что у них один пункт назначения — Соединённые Штаты.



Почему же они идут? Можно не строить догадки. Спросите самих этих людей, нелегально пересекающих нашу границу. Они совсем не стыдятся высказываться вслух. Они приходят, потому что знают, что при Джо Байдене исполнение иммиграционных законов в США приостановлено.



Белый дом не просто положил конец рейдам на предприятия. Он перестал также разворачивать людей на границе. Так что люди просто приходят, зная, что их никогда не заставят уйти. Администрация уже отпустила более 160 тысяч нелегальных мигрантов разгуливать по стране без какого-либо надзора. И даже не предупредила об этом население районов, где расселяются мигранты. Потому что администрации нет дела до мнения американских граждан.



Кстати, сколько среди них вакцинированных? Вы не можете посещать мероприятия, не можете даже иметь работу в этой стране, если вы не вакцинированы. Но если вы пробрались сюда нелегально, никаких проблем! О чём это вам говорит? Согласно документам, полученным Fox News, десятки тысяч этих мигрантов уже получили разрешение на работу. Да-да. Скоро они получат пособия и бесплатную медицинскую помощь, обещанную им Джо Байденом. Поэтому они и приходят. Опять-таки просто спросите их, и они вам скажут!



ЖУРНАЛИСТКА: Почему сейчас?



МУЖЧИНА: Лучшее время.



ЖУРНАЛИСТКА: Лучшее время? Из-за администрации?



МУЖЧИНА: Из-за Джо Байдена.



ЖУРНАЛИСТКА: Из-за Джо Байдена.



«Из-за Джо Байдена». Всё действительно настолько просто. В то же время вам следует знать, что Байден приказал властям построить стену вокруг загородного дома своей семьи в Делавэре. Причём построить за счёт налогоплательщиков. Может быть, (расовое и культурное. — ИноТВ) многообразие — наша сила, Джо Байден часто об этом говорит, но он не хочет, чтобы это многообразие приближалось к нему или его семье!



Ситуация настолько парадоксальна, что её даже трудно переварить. Всего год назад Байден говорил нам, что стены аморальны, поэтому он никогда не будет строить стен.



ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: При моей администрации не будет построено ни одного нового фута стены (на границе с Мексикой. — ИноТВ).



«Разве что вокруг моего загородного дома в Делавэре!»



Дата выхода в эфир 25 октября 2021 года.