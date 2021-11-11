Insider: американцы возмущены стремительным ростом цен на продовольствие

Около 60% принявших участие в опросе Bank of America Research американцев обратили внимание на рост цен на продукты питания в 2021 году, передаёт Insider. Как отмечает издание, рост цен в США обусловлен плохой погодой, нехваткой рабочей силы в стране, а также высоким потребительским спросом.

Жители США возмущены ростом цен на продукты питания в 2021 году, сообщает Insider со ссылкой на опрос, проведённый Bank of America Research. Около 60% из 1 тыс. опрошенных американцев заявили, что обратили внимание на весьма значительное повышение цен в продуктовых магазинах.

На втором месте в списке товаров и услуг, повышение цен на которые ощутили на себе жители страны, с большим отрывом оказались кафе, рестораны и бары — рост цен в заведениях общественного питания заметили 20% респондентов. Следом идут услуги по доставке еды на дом — на увеличение затрат в этой категории пожаловались 17,5% опрошенных.

Как отмечает издание, нет ничего удивительного в том, что больше всего по карманам американцев ударил именно рост цен на продукты, так как речь идёт о предметах повседневной необходимости. Например , часть компаний приняли решение повысить цену, а другие — продавать меньшее количество по той же цене.

Индекс потребительских цен в США с августа по сентябрь вырос на 0,9%. Больше всего выросли цены на молочные продукты: на 2,2%, стоимость круп и хлебобулочных изделий, а также безалкогольных напитков выросла на 1,2%.

По данным Insider, рост цен обусловлен целым рядом причин: плохой погодой, нехваткой рабочей силы в стране, а также высоким потребительским спросом. Все эти проблемы переложили именно на плечи потребителей.

В частности, сильные засухи в странах Латинской Америки привели к росту цен на кукурузу, кофе и соевые бобы. Повышение цен также обусловлено повышением зарплат для сотрудников продуктовых магазинов из-за нехватки рабочей силы. Кроме того, недавно подскочили цены на мясо в результате кибератаки на мясоперерабатывающую компанию JBS, которая перерабатывает от 20% до 25% говядины, курицы и свинины в США.