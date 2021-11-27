Американский экономист: у Байдена нет лекарства от инфляции

Резкое подорожание продуктов и топлива в США бьёт по среднему классу, а действия нынешней администрации лишь усугубляют инфляцию, заявил в интервью Fox News бывший советник Дональда Трампа Стивен Мор. По его словам, энергетическая политика Джо Байдена не только ведёт к росту цен на бензин, но и делает Америку зависимой от России и других «недружественных стран».

В то время как президент Байден пытается протолкнуть через конгресс свой законопроект об огромных расходах, утверждая, что всё оплатят богатейшие американцы, эти праздники он, как только что сообщил Джеки, проведёт в резиденции миллиардера. Может быть, Джо из народа слишком далёк от простых американцев?



За комментарием обратимся к Стивену Мору, бывшему советнику президента Трампа по экономике, основателю Комитета по допущению процветания. Стив, счастливого Дня благодарения. Спасибо, что вы с нами. Вы только что слышали репортаж Джеки. Что это, недосмотр? Как это выглядит со стороны?



СТИВЕН МОР, экономист: Рад быть с вами, Грифф. И вам счастливого Дня благодарения! Кстати, надеюсь, что и президент хорошо проведёт праздник. И все остальные тоже. Послушайте, может, это смотрелось не лучшим образом, но президент может поужинать в День благодарения, где ему угодно.



Думаю, более серьёзная проблема — это то, что происходит со средним классом. Этот рост инфляции, Грифф. Просто не заметно, чтобы эта администрация Белого дома сейчас предлагала какое-то решение. Наоборот, они рекламируют свой законопроект, с долгом на три триллиона долларов, который лишь усугубит инфляцию.



Для людей это ощутимо. Знаете… Интересно, что, когда растёт инфляция, как у нас сейчас… Она составляет примерно шесть процентов, Грифф. Люди чувствуют… Неважно, как это пытается подать Вашингтон и экономисты, потому что люди чувствуют это изо дня в день.



Я замечаю, Грифф… Не знаю, замечаете ли вы. Но когда я останавливаюсь на заправке, люди ворчат о том, сколько им приходится платить. В этот День благодарения полный бензобак обходится на 20 долларов дороже, чем год назад.



Кстати, о тяготах. Покажем нашим зрителям, сколько приходится платить за индейку. Мы знаем, что товары повседневного спроса в продуктовых магазинах подорожали на 14 процентов. Но сама индейка… Индейка весом 16 фунтов стала на 24 процента дороже. Примерно час назад я говорил об этом со своими продюсерами, я купил 16 фунтов индейки, она обошлась мне в 68 долларов, Стив! Это действительно тяжело. И продуктовые магазины, и автозаправки… Сколько это будет продолжаться? И насколько это дискредитирует нынешнюю администрацию?



СТИВЕН МОР: Да, знаете, здесь вы правы. Как вы показали на экране, индейка в этом сезоне подорожала на 24 процента. И Джен Псаки… Не знаю, заметили ли вы… Она сказала, что люди платят всего на доллар больше за 20-фунтовую тушку индейки. Я подумал: «Что у неё с математикой?» Не понимаю, как можно было так подсчитать! Потому что сейчас за индейку приходится платить на четыре, пять или шесть долларов больше. В зависимости от того, насколько это крупная птица.



Как я уже говорил, я не думаю, что у этой администрации есть лекарство от инфляции. Они продолжают говорить об увеличении долга, о новых расходах из Вашингтона, то есть о впрыскивании дополнительных денег в экономику. Это может усугубить инфляцию.



Что же касается цен на бензин, вчера в своём заявлении президент Байден расписывал, какие у него есть стратегии для снижения цен на бензин, но не упоминал обо всех своих решениях, ведущих к подорожанию бензина, Грифф. Например, об отмене строительства новых трубопроводов и закрытии уже существующих, о последствиях запрета на бурение в Аляске, о том, что мы не разрешаем осваивать новые месторождения…



Знаете, Грифф, в мире нет ни одной страны, у которой было бы больше нефти, газа, угля, энергетических ресурсов, чем у Соединённых Штатов. Нам очень повезло, что в нашей стране такое невероятное изобилие энергоносителей и других природных ресурсов. И, думаю, людям несколько досадно, что мы всё это не используем, не добываем. Что, кстати, делает нас более зависимыми от Саудовской Аравии, России и стран ОПЕК, которые недружественны Соединённым Штатам!



Дата выхода в эфир 25 ноября 2021 года.