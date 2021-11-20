NBC News: рекордная инфляция в США душит малый бизнес

Американские малые предприятия оказались в тяжелейшем положении из-за небывалого по меркам США роста инфляции, передаёт NBC. По данным канала, обесценивание денег вкупе с другими последствиями пандемии — включая проблемы с поставками и нехватку рабочих рук — вынуждают владельцев небольших магазинов сильно повышать цены. Вместе с тем американские граждане, похоже, готовы поддержать малый бизнес: объём продаж в розничном секторе за последний месяц только вырос, отмечается в сюжете NBC.

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН, корреспондент NBC News: Получается, такая банка томатного соуса стоит почти 19 долларов. А сколько раньше стоила?





ГРЕГ МОРРИС: Если правильно помню, раньше отпускал где-то за 12 долларов.

Владелец небольшого магазина Грег Моррис думал, что худшие дни пандемии уже позади.

ГРЕГ МОРРИС, хозяин магазина Oaks Gourmet Market: Мне казалось, что закрытие во время пандемии — это самое сложное испытание, которое мне предстоит вынести, но это были цветочки: открываться в посткоронавирусный период — вот что было по-настоящему сложно.

Теперь перед хозяином располагающегося в Калифорнии магазина-кафе Oaks Gourmet Market встал уже другой вызов.

ГРЕГ МОРРИС: Я сейчас закупаю бекон за те же деньги, за которые раньше закупал стейки.

Инфляция в США выросла до высочайших за 31 год показателей, достигнув в октябре 6,2 процента. И это не говоря уже о проблемах с поставками и нехватке рабочих рук.

ГРЕГ МОРРИС: Продукты просто-напросто дорожают, и их становится всё сложнее достать. И мне приходится перекладывать расходы на своих клиентов.

Таких, например, клиентов, как Меган Калтенбэк, которая живёт по соседству и регулярно заходит в магазин. Она тоже заметила перемены.

МЕГАН КАЛТЕНБЭК, клиент магазина: Кофе немножко подорожал, бензин тоже точно стал дороже. Да и вообще каждый день ужин становится чуть дороже, чем раньше.

Согласно данным, опубликованным Федеральным бюро статистики труда США в прошлом месяце, по сравнению с прошлым годом цены на мясо, птицу и рыбу подскочили на 12 процентов, а на бензин — почти на 50 процентов. Но 28-летнего арт-директора выросшие цены от местной кофейни всё же не отпугнули.

МЕГАН КАЛТЕНБЭК: Меня это не слишком напрягает. Я понимаю, откуда берётся инфляция, и с радостью поддерживаю малый бизнес.

Такой настрой чувствуется и в федеральной статистике: согласно свежим данным Минторга, объём продаж в розничном секторе остаётся большим — только за последний месяц он подрос на 1,7 процента, даже несмотря на то, что потребители сталкиваются с инфляцией.





ЭЙША ФИНИКС: С вас 34 доллара 37 центов.

Эйша Финикс — владелец магазина Besties Vegan Paradise, расположенного неподалёку от Голливуда. В магазине решили цены не поднимать, но Финикс признаётся, что заполнять полки ей непросто.

ЭЙША ФИНИКС, владелец магазина Besties Vegan Paradise: 80 процентов нашего ассортимента — это продукция малых предприятий, которыми владеют темнокожие или женщины, и они к нам сами обращаются, потому что из-за выросших затрат им становится трудно удержаться на рынке.

Это ещё одно препятствие, которое предприниматели преодолевают с трудом.

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН: Вы сможете так выживать?

ГРЕГ МОРРИС: Нет, не смогу.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.