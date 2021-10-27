Euronews: сбои в цепочках поставок тормозят промышленность Германии и всей Европы

Промышленность Германии, которая считается локомотивом европейской экономики, страдает от перебоев со снабжением. Проблема очень серьёзная и затронула уже более 80% компаний практически во всех секторах, передаёт Euronews. Если глобальные цепочки поставок сырья и комплектующих не будут восстановлены в ближайшее время, компаниям придётся и дальше останавливать производство и отказываться от контрактов.

Гигофабрика под Берлином — новейший автомобильный завод, открытый американской компанией Tesla. Здесь будут изготавливать электрический кроссовер Model Y для европейских клиентов.



В концерне надеются запустить производство до конца нынешнего года. Однако Tesla — как впрочем, и немецкие автомобильные компании, может столкнуться с рядом сложностей. Прежде всего, речь идёт о нарушении глобальных цепочек поставок.



ФОЛЬКЕР ТЕЙЕР, Торговая палата Германии: Проблема действительно очень серьёзная: представители восьми из десяти компаний в каждом секторе нам сообщают о том, что они испытывают трудности и уже пострадали. Более того, и это особенно тревожит — почти каждому второму предприятию из-за проблем с доставкой необходимых материалов (сырья, промышленных товаров) пришлось отказаться от контрактов или замедлить производство.



Сбои в цепочках поставок сдерживают деловую активность в крупнейшей экономике Европы.



ФОЛЬКЕР ТЕЙЕР: Экономика Германии, как никакая другая национальная экономика аналогичного масштаба, теснейшим образом связана с мировым рынком и является экспортно-ориентированной. Наша экспортная квота составляет почти 50 процентов от внутреннего валового продукта — в Японии, например, этот показатель не достигает и 20 процентов. Так что, конечно, в сложившейся ситуации мы оказались уязвимыми.



Германию нередко называют «экономическим двигателем Европы». Здесь ждали, когда коронавирус ослабит хватку — и надеялись, что как только это случится, «двигатель» снова заработает на полною мощность. Но проблемы с цепочкой поставок «подбросили в мотор песка».



ФОЛЬКЕР ТЕЙЕР: «Пробки» в поставках — большая проблема для нашего восстановления. Да, процесс восстановления идёт, но значительно медленнее, чем это могло быть.



Предсказать, когда прекратятся перебои с поставками, трудно. Эксперты не исключают, что кризис может продлиться и в следующем году.



ЙОНА КАЛЛГРЕН, корреспондент Euronews: Промышленное производство и экспорт имеют огромное значение для экономики Германии. Ухудшение ситуации с поставками ставит под угрозу всю немецкую экономику. С ситуацией придётся справляться не только производителям, но и новому правительству страны.



Йона Каллгрен, Euronews, Берлин.



Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.