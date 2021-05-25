ABC News: дефицит полупроводников проехался по американскому автопрому

Спровоцированная пандемией нехватка полупроводников привела к кризису на автомобильном рынке США, передаёт ABC News. По информации телеканала, из-за дефицита микрочипов в США резко упали объёмы производства автомобилей, а средняя стоимость подержанной машины рекордно выросла.

И к другим новостям: по рынкам новых и подержанных автомобилей ударила нехватка микрочипов — цены на машины растут, но несмотря на это у потребителей далеко не всегда получается отыскать себе авто. Репортаж корреспондента NBC Дейдре Болтон.

На глобальный авторынок обрушился «идеальный шторм» дефицита. Причина — в мировой нехватке вот этого — полупроводников, которые применяются почти во всех деталях каждого автомобиля: в настоящий момент автомобилестроителям едва удаётся их доставать, из-за чего производство новых автомобилей и их поставка на рынок оказались парализованы.

РОБ СИКЕЛ, владелец компании Pine Belt Chevrolet: В обычных обстоятельствах вот здесь стояла бы новая машина, да и вообще их здесь было бы столько наставлено, что нам пришлось бы протискиваться между ними бочком.

Из-за пандемии производители полупроводников отправили рабочих по домам, а автопроизводители прекратили размещать заказы на микрочипы — но к тому моменту, как они понадобились автопрому, их уже разобрали производители смартфонов и другие высокотехнологичные предприятия.

ФИЛ АМСРАД, старший аналитик, компания IHS Markit: Автопром, так сказать, на этот «праздник жизни» опоздал.

В результате в США сократился ассортимент и самих автомобилей, и доступных для них опций верхнего ценового сегмента — один производитель даже стал устанавливать на свои машины спидометры устаревшего образца вместо цифровых.

Между тем, нехватка полупроводников теперь также угрожает обернуться недоукомплектованностью медучреждений по всей стране машинами скорой помощи — ведь в каждом таком автомобиле используются десятки микрочипов.

Из-за дефицита средняя цена на подержанный автомобиль в стране достигла 25 тысяч долларов, что стало абсолютным рекордом.

ДЕЙДРЕ БОЛТОН, бизнес-корреспондент ABC News: По словам экспертов, простого и быстрого решения для таких проблем с мировыми цепочками поставок не найти, поэтому подобная конъюнктура будет сохраняться как минимум до конца нынешнего года. Линдси?

А может, и дольше. Спасибо вам, Дейдре.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.