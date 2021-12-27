SRF: второе Рождество в тени пандемии — швейцарцы ищут опору и утешение в вере

В прошлом году из-за коронавируса в Швейцарии были отменены рождественские богослужения, напоминает SRF. Тогда верующие надеялись, что к концу 2021 года от пандемии не останется ни следа, но вышло по-другому. Впрочем, возможность посетить церковь сейчас есть, пускай и при соблюдении ограничительных мер. В эти непростые времена это даёт людям опору и утешение, рассказывает швейцарский телеканал.

В прошлогодние рождественские праздники люди думали, что в следующем году всё снова будет хорошо, ведь вакцина уже есть. Но вышло по-другому. И эти рождественские праздники оказались в тени пандемии. Насколько сильно это испортило людям настроение и что даёт им вера в эти дни? Бени Миндер и Катерина Томмен задали эти вопросы на празднованиях Рождества в базельской церкви.

Вокруг церкви Святой Клары в Кляйнбазеле всё сияет рождественским светом. И внутри церкви разыгрывается световое представление. Оно идёт с утра до вечера. Сертификат (о вакцинации. — ИноТВ) для его посещения не нужен: здесь рады всем. И люди приходят.

МАРИО ТОСИН, священник в церкви Святой Клары: Приходят самые разные люди: семьи с детьми, пожилые люди, люди на ходунках. Простые люди. Вы же знаете, здесь на площади Клараплатц и на аллее бывает самая разная публика. Кого только не было!

Идея появилась в прошлом году, когда из-за коронавируса были отменены масштабные рождественские богослужения. В этом году сегодня с утра в церкви Святой Клары рождественское богослужение снова прошло, пускай и в условиях обязательного ношения масок, соблюдения дистанции и правил 2G (на общественные мероприятия допускаются только те, кто переболел коронавирусом или вакцинировался от него. — ИноТВ). Это важный сигнал. Ведь несмотря на световое представление, Рождество без богослужения — это не Рождество.

РЕБЕККА БРАЙТЕНМОЗЕР, сестра и руководитель отдела по связям с общественностью в церкви Святой Клары: Для верующих христиан это важно, ведь это центральная часть нашей веры. Единение с Иисусом Христом в Причастии. Это важно, это базовая потребность верующего христианина, католика. Поэтому это важно. И было очень жаль, что в прошлом году пришлось отказаться от богослужений, а точнее не было возможности их провести.

Верующие считают также. Церковь помогает им в эти трудные времена.

МУЖЧИНА: Я думаю, многим людям это даёт опору, что-то, чему можно доверять, во что можно верить. Я думаю, это также дарит утешение в эти непростые из-за коронавируса времена.

ЖЕНЩИНА: В прошлом году мы не были в церкви. А сейчас хорошо. Мне нравятся богослужения и когда поёт хор. Я сама пела на богослужениях. Создаётся очень праздничное, хорошее настроение.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Очень приятно, когда слышишь такой прекрасный оркестр.

Церковь старается не оставлять своих прихожан в одиночестве на фоне кризисной ситуации.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2021 года.