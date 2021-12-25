New York Post: Байден не заметил скрытого оскорбления во время телефонного поздравления

Поздравляя с Рождеством сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, президент США Джо Байден, похоже, не понял, что в ответ получил оскорбление, пишет The New York Post. Во время разговора глава государства повторил произнесённую собеседником кодовую фразу «Вперёд, Брэндон», за которой на самом деле скрывается другой смысл: «К чёрту Байдена».
В пятницу во время ежегодных звонков сотрудникам Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), которое на Рождество отслеживает перемещения Санта-Клауса, президент США Джо Байден столкнулся с телефонным троллем, сообщает The New York Post.
Как рассказывает издание, в беседе с главой государства и первой леди некий Джаред из штата Орегон рассказал, что его двухлетняя дочь будет рада любому подарку от Санта-Клауса. Байден настоятельно советовал, чтобы дети ложились спать до 9 часов вечера. Перед тем, как повесить трубку, отец семейства поздравил президента и его жену, добавив антибайденовскую кодовую фразу в конце: «Счастливого Рождества и вперёд, Брэндон».
Джо Байден без промедления повторил: «Вперёд, Брэндон, согласен». В статье отмечается, что по реакции американского лидера непонятно, знал ли он о значении этой фразы. Сидящая рядом с ним Джилл Байден, похоже, знала: после неловкого смешка она закатила глаза.
The New York Post напоминает, что переносное значение у кричалки появилось в октябре: после гонки NASCAR журналистка в телеэфире заявила, что толпа кричит «Вперёд, Брэндон», в то время как на самом деле люди скандировали «К чёрту Байдена». С тех пор этот слоган появлялся на протестных транспарантах, в речах республиканцев на заседаниях конгресса и товарах, которые продаёт бывший президент Дональд Трамп.
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