Das Erste: здоровье участников в приоритете — ВЭФ в Давосе перенесли на лето 2022 из-за «омикрона»

Всемирный экономический форум снова перенесён, сообщает Das Erste. В этот раз с января на лето 2022 года. Всему виной непрекращающаяся пандемия и стремительно распространяющийся новый штамм коронавируса «омикрон». По словам организаторов, они были вынуждены пойти на такой шаг, так как несмотря на очень строгий протокол по охране здоровья на мероприятии, они не смогут обеспечить безопасность его участников, а их здоровье у них в приоритете.
Организаторы отменили запланированный на январь Всемирный экономический форум в Давосе из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает Das Erste. Они объяснили, что в нынешних условиях трудно провести мероприятие в физическом формате. На фоне стремительного распространения нового штамма «омикрон» в приоритете для них здоровье участников: «Несмотря на очень строгий протокол охраны здоровья на встрече, из-за заразности омикрона и его влияния на возможность путешествовать и передвигаться перенос стал необходим». Теперь форум собираются провести в начале лета в 2022 году.
И не исключено, что он пройдёт в виртуальном формате, о чём заявил председатель ВЭФ Клаус Шваб. По его словам, сотрудничество между общественным и частным секторами во время пандемии продолжало развиваться, и этот тренд сохранится. В начале этого года вместо встречи в физическом формате был также проведён виртуальный «вебинар», главной темой которого стало развитие цифровых технологий. Личные встречи должны были состояться в мае в Сингапуре, но из-за пандемии их перенесли на август, но и их не удалось провести, из-за чего в этом году участники Всемирного экономического форума впервые не смогли встретиться лично.
Обычно на форум в Давосе приезжают высокопоставленные гости из сфер политики, науки и экономики. Каждый год мероприятие собирает тысячи участников, которые прибывают со всех концов мира, чтобы обсудить важные темы. Организацией встречи занимается одноимённые фонд, находящийся в Женеве. В него входят больше тысячи самых крупных мировых компаний, которые подготавливают исследования на соответствующие темы.
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