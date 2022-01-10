WION: 150 тысяч смертей от ковида — Великобритания первой в Европе пересекла «мрачную черту»

Власти Великобритании объявили, что количество смертей от коронавируса в стране достигло 150 тысяч с начала пандемии, сообщает WION. Как отмечает телеканал, Соединённое Королевство стало седьмой в мире и первой в Европе страной, перешагнувшей этот печальный порог.

Начнём с последних новостей из Великобритании, где растёт число заражений COVID-19. Страна перешла ещё одну печальную отметку. Согласно официальным данным, Великобритания пересекла мрачную черту в 150 тысяч смертей от коронавируса. Эта информация поступила на фоне объявления Министерства здравоохранения о 313 смертях от ковида за последние сутки. В субботу британские власти сообщили, что число смертей, случившихся в течение 28 дней после получения положительного результата теста на COVID-19, превысило 150 тысяч с начала пандемии.

За последнюю неделю 1070 человек скончались из-за коронавируса, что на 38 процентов больше показателей прошлой недели. Великобритания стала седьмой по счёту страной, перешедшей отметку в 150 тысяч смертей после США, Бразилии, Индии, России, Мексики и Перу. Однако это первая европейская страна, достигшая такого показателя смертности. Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в субботу выразил соболезнования в связи с потерей 150 тысяч жизней, унесённых пандемией.

Тем временем за последние сутки Великобритания выявила 146 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за прошедшую неделю около 1,2 миллиона человек получили положительный результат анализа на коронавирус, что, опять же, на 10 процентов больше, чем на прошлой неделе. Хотя новая волна вируса, спровоцированная быстрым распространением омикрон-штамма, не привела к столь же скорому росту смертности, как прошлые волны, больницы всё же испытывают растущее давление в связи с ковидом. Причина — нехватка персонала.

РАССЕЛ ДУРКИН, консультант реанимационного отделения больницы Барнета: Больница переполнена пациентами. У нас нет обратного потока пациентов из палат наверху, машинам скорой помощи приходится выстраиваться в очередь на улице. За последние несколько дней время ожидания перед приёмом врача составляло 8—9 часов, особенно в ночное время.

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.