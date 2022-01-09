Das Erste: коммунальные и спасательные службы Германии готовятся к волне «омикрона»

В Германии готовятся к распространению штамма «омикрон», сообщает немецкий телеканал Das Erste. Особенно важно в нынешних условиях обеспечить бесперебойную работу медперсонала и спасателей. С целью избежать нехватки персонала по болезни городские коммунальные службы разрабатывают свои кризисные планы: они стараются скорректировать свою работу так, чтобы заранее подготовиться к любому, даже самому худшему, варианту развития событий.

Завтра главы федерального правительства и правительств земель впервые в новом году собираются, чтобы обсудить дальнейший курс по коронавирусу — с учётом стремительно растущего числа заражений штаммом «омикрон». Вполне ясно уже сейчас: сроки карантина и изоляции должны быть сокращены, чтобы сохранить рабочее состояние критической инфраструктуры — то есть, чтобы даже при масштабном распространении вируса в больницах было достаточно персонала и чтобы гарантировать энерго- и водоснабжение. Совсем недавно федеральные земли должны были перепроверить свои кризисные планы и планы по пандемии именно для этих отраслей. Тобиас Рекманн посмотрел в Ратингене в Северном Рейне — Вестфалии, как обстоят дела с планами на случай чрезвычайных ситуаций, например, в спасательной службе.

Две минуты — столько времени у них есть, чтобы выдвинуться по вызову, таковы предписания. Сегодня это только учения, но и с настоящими вызовами они во время пандемии всегда справлялись хорошо — несмотря на большую нехватку персонала.

РЕНЕ ШУБЕРТ, руководитель профессиональной пожарной охраны Ратингена: При том количестве людей, которое у нас было на протяжении этих уже почти двух лет, мы никогда не буксовали, потому что все были распределены по времени и мы всегда заранее планировали распределение ресурсов.

Чтобы всё так и оставалось, ежедневно проводятся тесты, хотя почти все здесь прошли ревакцинацию. Пока одна команда на службе, другая свободна. Встреч при пересменке быть не должно.

Спасательная служба тем временем переехала на верхний этаж с собственной кухней — подальше от пожарных, чтобы команды оставались в своём кругу. Теперь «омикрон» ещё больше обострил ситуацию.

СПАСАТЕЛЬ: Новыми стали расчёты числа коллег, которые с утра находятся в состоянии готовности, на случай, если какое-то число коллег не сможет выполнять свои обязанности по болезни, а также то, что мы сейчас повышаем число сотрудников, чтобы лучше подстраховаться на случай выпадения персонала из-за заражения.

Дееспособность спасательных служб обеспечивает также собственный генератор электричества. Полностью самодостаточными это их, однако, не делает.

СПАСАТЕЛЬ: Конечно, мы сталкиваемся с ограничениями, когда аварийные генераторы не удаётся заправить или когда водоснабжение прерывается на долгий срок.

За снабжение в этих сферах отвечают они. В диспетчерской городских коммунальных служб Ратингена сотрудники работают при соблюдении правила 2П*, с обязательным ношением масок и минимальным присутствием персонала.

МАРК БУНЗЕ, руководитель коммунальных служб Ратингена: Как вы уже можете увидеть на мониторе, у нас здесь полная прозрачность в том, что касается работы примерно тысячи аппаратов в сфере электричества, газа и водоснабжения. Это, в некотором роде, окно внутрь нашей сети, потому что здесь мы обеспечиваем снабжение примерно 90 тысяч жителей.

Если диспетчерская полностью остановит работу из-за нехватки персонала, городские коммунальные службы ослепнут. Никаких нарушений в работы сети, никаких ошибок не будет замечено. Чтобы этого не случилось, помимо нынешних мер здесь держат ещё один туз в рукаве: в отдельном здании находится аварийная диспетчерская, по размеру едва ли больше чулана.

МАРК БУНЗЕ: В условиях пандемии ситуация должна продолжать обостряться. Может случиться такое, что нам придётся изолировать нашу основную диспетчерскую, и в самом худшем случае на работе окажутся заражённые люди. На этот случай у нас предусмотрен запасной вариант.

Рано или поздно «омикрон» до них, вероятно, доберётся. Однако городские службы здесь, в Ратингене, тем не менее убеждены, что подготовлены к любой вообразимой ситуации — хотя они предпочли бы никогда не прибегать к своим кризисным планам.

Дата выхода в эфир 06 января 2022 года.

* Правило 2П означает допуск к общественной жизни для переболевших и привитых от коронавируса, без обязательного предъявления отрицательных результатов теста (прим. ИноТВ).