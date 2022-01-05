Bild: чего ждут немцы от 2022-го — победы над пандемией и снижения трат на бундесвер

Граждане Германии надеются, что 2022 год не будет ещё одним годом, который пройдёт под знаком пандемии, сообщает Bild. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого немецким таблоидом. Также, как выяснилось, немцы утратили интерес к борьбе с глобальным потеплением. При этом, несмотря на «российскую угрозу», многие из них не считают нужным увеличивать траты на бундесвер.

Рост числа заболеваний коронавирусом из-за нового штамма «омикрон», всё более агрессивное поведение России, инфляция — новому правительству Германии предстоит урегулировать большое количество кризисов, пишет Bild. Но чего конкретно ждут от властей граждане Германии? Какие темы волнуют их больше всего?

Опрос немецкого таблоида показал, что на первом месте в списке приоритетов у них находится борьба с пандемией. 61% респондентов не хочет, чтобы она бушевала третий год подряд. Сюда же можно отнести и группу (56%) граждан, которые сочли главной задачей года ликвидацию нехватки медицинского персонала в больницах, причём не только в отделениях интенсивной терапии, но и в сфере ухода за престарелыми.

Вторая по важности тема для немцев — это обеспечение пенсий. Среди опрошенных в возрасте от 50 до 59 лет эта тема волнует 70%. 56% граждан ФРГ также волнует вопрос доступности жилья. В городах сейчас наблюдается взрывной рост цен на квадратные метры. Аренда одного квадратного метра в Мюнхене обойдётся в €18,48. Купить же его себе смогут только самые богатые за €7898, отмечает издание.

51% немцев также волнует рост цен на энергию. Эта зима выдастся дорогой. Миллионы семей ещё в прошлом году получили письмо от своих поставщиков электроэнергии, в котором говорится о повышении стоимости электричества и газа в среднем на 40%. Новое коалиционное правительство обещало помочь, в частности отменить отчисления за возобновляемую энергию, правда только в 2023 году. Опрос же Bild показывает, что люди хотят, чтобы власти приняли меры уже сейчас.

Раньше одной из главных тем для немцев была борьба с глобальным потеплением. Теперь же она сместилась в середину списка. Абстрактные страхи по поводу последствий повышения температур уступили место вполне конкретным опасениям по поводу собственного существования. При этом любопытно, что наибольший интерес к этой теме проявили граждане старше 60 (56%), а вот среди 30-летних — только 38%.

43% опрошенных выступили за необходимость оснастить школы всем необходимым, ведь пандемия, как лупа, выявила проблемы образовательных учреждений. Нет ни ноутбуков, ни планшетов, у некоторых учителей даже своей электронной почты нет. Многие респонденты убеждены, что так продолжаться не может.

Традиционно низкое место в списке приоритетов заняло финансирование бундесвера. Ситуация не изменилась даже перед лицом «российской угрозы», отмечает Bild. Только 14% немцев считают, что армии ФРГ нужны деньги. Ну и на последнем месте в списке приоритетов на 2022 год оказалось развитие электрических автомобилей.