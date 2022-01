WP: год спустя после штурма Капитолия каждый третий американец считает, что насилие против властей иногда может быть оправданным

Опрос, проведённый изданием The Washington Post и Мэрилендским университетом, показал, что доля американцев, допускающих применение силы против властей, выросла до небывалой за последние десятилетия отметки. В настоящий момент почти каждый третий американец считает, что насилие против правительства иногда может быть оправданным.

Спустя год после того, как толпа сторонников Трампа разгромила Капитолий в ходе самого серьёзного нападения на конгресс с 1814 года, когда он был сожжён британскими войсками, издание The Washington Post и Мэрилендский университет провели опрос, который показал: примерно каждый третий американец считает, что насилие против правительства иногда может быть оправдано.



Доля жителей США, придерживающихся подобного мнения, выросла до небывалой за более чем 20 лет отметки.



Результаты этого опроса, как указывает издание, предоставляют возможность взглянуть на психологическое состояние страны в бурный период американской истории, отмеченный прошлогодним восстанием, всё более провокационными заявлениями Трампа по поводу выборов, углублением разногласий относительно роли правительства в борьбе с пандемией и усилением протестов за расовую справедливость, вызванных убийствами полицией чернокожих американцев.



Доля взрослых жителей США, считающих, что насилие против властей может быть оправданным, выросла, причём в 2015 году такого мнения придерживались 23% респондентов, а в 2010 году — всего 16%, напоминает The Washington Post со ссылкой на опросы CBS News и The New York Times.



Между тем 62% американцев продолжают настаивать на том, что насилие против правительства никогда не может быть оправдано, однако этот показатель стал самым низким за последние годы и резко контрастирует с данными 1990-х годов, когда такой позиции придерживались 90% респондентов.