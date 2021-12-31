Times: Байден заканчивает год с унылыми рейтингами

Джо Байден, который начинал своё президентство с рейтингом 57%, заканчивает этот год с унылыми показателями, пишет The Times. Его рейтинг одобрения, согласно последнему опросу Gallup, составляет всего 43%. Как поясняет издание, к такому серьёзному падению привёл, прежде всего, хаотичный вывод американских войск из Афганистана.
Президент США Джо Байден заканчивает год с унылыми показателями в плане опросов общественного мнения, пишет The Times. Причём его рейтинг одобрения ниже, чем у его «нерешительного» вице-президента — Камалы Харрис.
Согласно последнему опросу Gallup, рейтинг Байдена среди всех избирателей с сентября не изменился и составляет 43%, хотя он начал своё президентство с 57%. До хаотичного вывода войск из Афганистана в конце августа его рейтинг находился на уровне 50% или выше.
С Харрис ситуация немного иная: в сентябре уровень её одобрения составлял 49%, но затем после ряда оплошностей упал до 44%. Это падение, среди прочего, было вызвано её похвалами в адрес студента, критиковавшего «этнический геноцид» со стороны Израиля, а также тем, что ей потребовалось несколько месяцев, чтобы посетить границу США и Мексики, несмотря на то что именно ей было поручено бороться с незаконной иммиграцией.
Лишь немногие избиратели-республиканцы дали положительную оценку деятельности Байдена, при этом его поддержка среди избирателей-демократов за последние три месяца упала с 90% до 78%, в то время как среди важнейших независимых избирателей за этот же период произошёл небольшой рост с 37% до 40%. Между тем в январе этого года Байдена поддерживал 61% независимых избирателей.
Gallup опросил американских граждан по 11 высокопоставленным фигурам и обнаружил, что наиболее уважаемым из них оказался Джон Робертс, 66-летний председатель Верховного суда, назначенный на этот пост ещё Джорджем Бушем — младшим.
Лишь двое из ведущих общественных деятелей имеют рейтинг ниже, чем у Байдена: Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей, с рейтингом 40%, и Митч Макконнелл, самый высокопоставленный республиканец в сенате США, с рейтингом одобрения 34%. Макконнелл, как напоминает издание, находится во вражде с бывшим президентом Дональдом Трампом, который призывает сместить его с поста лидера Республиканской партии в верхней палате конгресса США.
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