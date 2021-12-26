Молчун Байден, неловкая Харрис и беззаботный Обама: Fox News представил подборку политических проколов 2021 года

Телеканал Fox News представил свой ежегодный список самых запоминающихся политических промахов 2021 года. На этот раз в подборку вошли президент США Джо Байден, который весь год упорно отказывался отвечать на вопросы журналистов, вице-президент Камала Харрис, которой не помогли подправить имидж даже прославления в исполнении наёмных актёров, а также экс-лидер страны Барак Обама, закативший в самый разгар пандемии масштабную вечеринку в честь своего дня рождения.

Каждый год благодаря оплошностям и промахам наших лидеров появляются на свет моменты, которые мы потом вспоминаем ещё долго. Собственную подборку любимых проколов политиков 2021 года нам сегодня представит сатирик Ти Джей Маккормак, который выходит с нами на связь.

Ти Джей, очень рады вас снова видеть — и поздравляем с Днём благодарения! А автор первого политического прокола 2021 года по вашей версии — наш тишайший президент Байден, у которого ну никак не получится ответить на вопросы журналистов. Внимание на экран.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мне сейчас отвечать на вопросы не полагается, но давайте уже, задавайте.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, по вопросу Афганистана...

ДЖО БАЙДЕН: Нет, на вопросы касательно Афганистана я отвечать сейчас не буду.

ДЖО БАЙДЕН: Какие вы нехорошие ребята! Мне сейчас отвечать на вопросы не положено, мне положено уходить.

ДЖО БАЙДЕН: А на этом моменте мне полагается завершить выступление и выйти из зала.

ДЖО БАЙДЕН: (Обращаясь к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.) И я с радостью сейчас отвечу на вопросы — если, конечно, мне сейчас это полагается делать, Нэнс, сделаю, как скажете.

Ой! Ти Джей, а он вообще понимает, что он у нас верховный главнокомандующий и правила устанавливает сам?

ТИ ДЖЕЙ МАККОРМАК, сатирик: Да он же самый могущественный человек в мире! Когда человека избирают президентом США, предполагается, что он будет отвечать перед народом, а обеспечивают это представители прессы. И я, конечно, дико извиняюсь, но вот это просто уму непостижимо. Получается что же — человека, который везде с собой таскает коды запуска ядерных ракет, в гримёрке отчитывает какой-нибудь стажёр по имени Тайлер? Кто же его распекает? Это просто трагедия какая-то. Он всё время от нас отворачивается — слишком уж часто мы видим его спину.

Да, спину его мы видим чересчур часто. Но этим проколам не уступает вот такой перл от нашего «номера два» Камалы Харрис — вот, посмотрите.

МАЛЬЧИК: Интересно, а кто возглавляет наш Национальный космический совет? <...> Да вы что, серьёзно? Так его глава — это вице-президент!

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Вы без преувеличений сможете собственными глазами увидеть кратеры на Луне — собственными глазами, честное слово! Это будет просто удивительно!

До сих пор смотреть тяжело, так неловко всё это выглядит! Ну и да — если помните, эти дети — актёры, а это всё, конечно, постановка.

ТИ ДЖЕЙ МАККОРМАК: Да-да! Она у нас всё видела собственными глазами — кроме нашей границы. А она вообще-то по долгу службы должна ситуацию на этой самой границе контролировать. Я так понимаю, у нас главная причина нелегальной миграции на Луне находится, да? Это, наверное, и правда, самый неловкий момент, и особенно так стало казаться после того, как выяснилось, что эти дети — актёры, которым за участие в этом ролике заплатили. Получается, ради того, чтобы выставить её в выгодном свете, пришлось платить детям — и в итоге всё равно получилось фиаско. Ужасно просто. Лучше бы она на границу съездила.

Кстати, о границе — сенатор от Техаса Тед Круз тоже попал в наш список за свою поездку в Канкун*, помните?

ТЕД КРУЗ, сенатор: Мы два дня просидели без электричества, и мои девочки хотели куда-нибудь съездить. <…> Признаюсь, сомнения у меня появились чуть ли не когда мы только сели в самолёт. <...> Это, конечно, была ошибка, и, если бы я знал, что всё вот так выйдет, я бы её не совершил.

Да, момент для него получился плохой, но свою ошибку он в итоге признал.

ТИ ДЖЕЙ МАККОРМАК: Ох, ну раз у тебя сомнения в самолёте появились — да встань уже и выйди! Пусть дети и жена сами летят, им можно, они же не сенаторы! Тебе же положено представлять народ, господи ты боже! А особенно плохо всё смотрится, когда знаешь, что у него были сомнения. Он ещё сказал: «Знаете, Маргарита просто меня очень просила, называла по имени...» Уж не знаю, что на него нашло, что он сел в тот самолёт.

Да уж. Ещё про один момент я уже и забыла, а ведь инфоповод был тогда очень громкий — я о большом скандале с вечеринкой в честь дня рождения бывшего президента Барака Обамы в самый разгар коронавирусной пандемии. Тогда вечеринки никто не проводил — ну, вернее, республиканцы-то хотели уже вернуться к нормальной жизни, но демократы, включая самого экс-президента, твердили всем: «Сидите дома!» Но это не помешало ему закатить огромную, грандиозную вечеринку на острове Мартас-Винъярд.

ТИ ДЖЕЙ МАККОРМАК: Ага, да-да-да. Правда, список гостей пришлось всё-таки урезать — должно было прийти много сотен человек, а собралось в итоге всего несколько сотен. А ещё, как известно, по всему острову образовались пробки из машин, которые, понятное дело, стояли на нейтралке и чадили парниковыми газами, против которого эти ребята вроде бы выступают. Да, вышло очень, очень некрасиво, и это определённо был один из моментов в стиле «правила писаны не для нас». А ещё здорово вышло то, что нарушители правил нарушили и правила самой вечеринки и слили фотографии — и мы на следующий день узнали, что там все были без масок.

Ни один человек не надел! Кстати, раз уж мы заговорили о том, что люди надевают — не будем забывать Александрию Окасио-Кортес и её платье со слоганом «Обложим богатых налогами!». Давайте посмотрим.

АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС, член палаты представителей США: <…> показать, что это такое — быть цветной женщиной из рабочего класса на балу Met Gala. Нам нельзя поддакивать, мы должны ломать четвёртую стену и каким-то институтам власти бросать вызов.

Ага. Знаете, Ти Джей, если бы она действительно была демократическим социалистом, как она сама утверждает, то она бы презирала людей, которые ходят на бал Met Gala, — а она сама туда отправилась.

ТИ ДЖЕЙ МАККОРМАК: Карли, женщины «из рабочего класса» на том балу — это те, кто носил за ней шлейф, это те, кто суетился где-то там на фоне. И они, кстати, все были в масках! А ждали от них, что они будут на виду, но при этом не будут издавать лишних звуков. В плане того, насколько быстро люди ответили на её слова: «Да ты смеёшься!», Окасио-Кортес установила тогда рекорд — вы только подумайте, это же платье от-кутюр за 30 тысяч долларов было! Она у нас вообще каждый год попадает в список проколов.