Fox News: Байдена прячут от прессы, а низкий рейтинг Харрис объясняют сексизмом и расизмом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила в защиту президента Джо Байдена после того, как он по итогам встречи с лидерами Мексики и Канады не стал отвечать на вопросы репортёров, заявив, что это стало проблемой лишь для журналистов президентского пула, но никак не для американского народа — а позже также дала ответ критикам вице-президента Камалы Харрис, отметив, что претензии к ней зачастую являются проявлением «расизма и сексизма». Как полагает внештатный обозреватель Fox Джо Конча, объяснения Псаки смехотворны, а низкие рейтинги Байдена и Харрис говорят лишь о том, что они не справляются с обязанностями.

А с нами на связи — внештатный обозреватель Fox News Джо Конча. Джо, доступ к демократическому процессу — это же один из столпов нашей демократии, а не просто какой-то медийный вопрос, разве не так?

ДЖО КОНЧА, внештатный обозреватель Fox News: Мне кажется, что американский народ захотел бы выслушать своего президента, раз тот собрался преобразить страну — а он ведь уже на эти цели потратил несколько триллионов долларов и хочет ещё несколько триллионов потратить. А пресс-секретарь Белого дома утверждает, что за любые его решения, которые касаются инфляции, кризиса с цепочками поставок, бензинового кризиса, а также, конечно же, событий на нашей границе, в Афганистане, как и роста преступности, образования и так далее, с президента спрашивать нельзя, он за это отвечать не должен, ведь на самом деле из-за этого жалуются только журналисты пула Белого дома. Вот же брехня!

Знаете что, президент уже несколько месяцев никому не даёт персональных интервью, да и на пресс-конференциях он отвечает на вопросы редко и главным образом журналистам из лояльных ему СМИ, за исключением разве что Питера Дуси, Джеки Хайнрик (корреспонденты Fox News в Белом доме. — ИноТВ) и ещё парочки других репортёров. Среди президентов на нашей памяти равных ему в плане того, как его оберегают, защищают и готовят ко всем выступлениям, просто нет. Да скорее Лиз Чейни (член палаты представителей от Республиканской партии и непримиримая противница Дональда Трампа. — ИноТВ) поедет к Трампу в Мар-а-Лаго, чем Байден станет беседовать с кем-то, кто хотя бы отдалённо напоминает честного и жёсткого журналиста! И, как и многие другие заявления Джен Псаки в последнее время, эта её мысль о том, что с президента нельзя спрашивать, притом что его рейтинг пребывает в свободном падении, — это просто перл из рубрики «нарочно не придумаешь», ребят.

Раз уж мы заговорили о рейтингах, Джо, нельзя не упомянуть здесь нашего вице-президента — ведь Джен Псаки также заявила, что критика в адрес госпожи Харрис мотивирована отнюдь не тем, что она плохо справляется со своими обязанностями, а расизмом и сексизмом. Вот, посмотрите.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Я действительно считаю, что некоторые представители правых сил, которые критиковали Харрис, стали позволять себе более обильную и жёсткую критику потому, что она — первая женщина и, конкретнее, первая темнокожая женщина на этом посту.

Да, в том, что у неё такой низкий рейтинг, виноваты все остальные, в том числе и мы, Джо.

ДЖО КОНЧА: Ага. Как-то странно наш пресс-секретарь отзывается о независимых избирателях и сторонниках демократов — ведь именно они отвергли Камалу Харрис ещё в 2019 году, когда она пыталась выдвинуться в качестве кандидата от Демократической партии, и она в итоге отказалась от участия ещё до начала праймериз. Кстати, когда у вице-президента рейтинг 28 процентов, то выходит, что дело здесь далеко не только в «женоненавистниках»-республиканцах или злобных консерваторах, которые ставят ей палки в колёса — слишком уж большие тут цифры выходят, чтобы причина была только в них.

Раса и пол Камалы Харрис не имеют никакого отношения к росту недовольства ею. Посмотрите, как она себя проявила, пытаясь урегулировать кризис на границе; вспомните то обстоятельство, что американцы в целом находят её неискренней; учтите, наконец, что с момента её вступления в должность прошло меньше времени, чем нужно, чтобы отыграть полный хоккейный сезон с плей-оффами, а её уже почему-то поддерживает меньше трети населения. Нельзя не вспомнить и то, что её, как и её начальника, оберегают от прессы, потому что её кураторы ужасно боятся давать ей говорить самой без телесуфлёра.

В Белом доме знают, что будет в 2022-м, когда начнутся промежуточные выборы, они знают, что демократы потеряют контроль и над палатой представителей, и над сенатом, и что Байдена и Харрис, возможно, даже не станут выдвигать на переизбрание в 2024 году.

Кстати, Карли — вы, вижу, всё в Голливуде, молодцом! А вот в Южной Флориде пять дней выходных. А мы про вас к воскресенью ещё почитаем в TMZ после съёмок.

Было бы здорово! Завтра возвращаюсь в Нью-Йорк.

ДЖО КОНЧА: Они завтра не заставят же вас на работу выходить?

Заставят, но жаловаться грех — работу свою я обожаю.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2021 года.