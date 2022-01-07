FAZ: жизнь с «омикроном» — несмотря на высокую заболеваемость, новые ограничения не нужны ни Джонсону, ни британцам
По данным Национальной статистической службы Великобритании, около 6% населения, то есть около 3,7 млн человек, в настоящее время заражены штаммом «омикрон». Несмотря на то что заболеваемость продолжает расти, премьер-министр страны Борис Джонсон отвергает новые, более жёсткие ограничения. Большинству англичан они также не нужны, пишет Frankfurter Allgemeine.
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